ルムラヤリゾート - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport.

サムイ島チャウエンにあるルムラヤリゾートは、旅行者に人気のリゾートです。市内中心部からわずか2kmのホテルの戦略的なロケーションにより、ゲストは多くの地元の名所にすばやく簡単に行くことができます。便利なロケーションにあるこのホテルは、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。ルムラヤリゾートでは、ゲストが快適に過ごせるようにあらゆる努力を払っています。そのために、ホテルは最高のサービスとアメニティを提供しています。ホテルの主な機能には、全室での無料Wi-Fi、24時間セキュリティ、毎日のハウスキーピング、24時間対応のフロントデスク、駐車場があります。さらに、すべての客室にはさまざまな快適さが備わっています。多くの客室では、無料のウェルカムドリンク、鏡、タオル、クローゼット、インターネットアクセス(ワイヤレス(無料))を提供しており、最も目の肥えたゲストを満足させます。フィットネスセンター、屋外プールなどのホテルのレクリエーション施設は、脱出とリラクゼーションのために設計されています。サムイを訪れる理由が何であれ、ルムラヤリゾートは爽快でエキサイティングな休暇を過ごすのに最適な場所です。

すべてのサンドボックスホテルを表示 190以上のSANDBOXホテルをすべて検索

スコア 0.0 /5 未評価 に基づく 0 レビュー 評価 0 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい ルムラヤリゾートゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す ルムラヤリゾート すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。

パートナーホテル チャウエンノイプールヴィラ 8 との評価

464 レビュー から ฿-1 スカイビーチホテル 9.5 との評価

23 レビュー から ฿-1