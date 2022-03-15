PHUKET TEST & GO

フローラリゾートパトン - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.7

1508レビューによる評価
更新日 March 15, 2022
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この洗練された超現代的なホテルは、人気のパトンビーチにある滑らかな宝石で、にぎやかな町でプライベートで静かな贅沢を提供します。ラフローラリゾートパトンの広い客室は、白、茶色、ベージュでデザインされ、チーク材の家具と仕上げが贅沢に施されています。独立したシャワーとバスタブがあり、87平方メートルのプールヴィラには専用プールが付いています。ピピ島への旅行、スキューバダイビング、または世界で最も手付かずの海でのシュノーケリングを楽しんだ後、アンダマン海を見下ろすホテルの2つの平行したラッププールでリラックスしてください。特別なリラックスできるおやつは、天然植物ハーブを使用したスパでのマッサージです。

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住所/地図

39 Taweewong Road, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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