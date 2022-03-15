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この洗練された超現代的なホテルは、人気のパトンビーチにある滑らかな宝石で、にぎやかな町でプライベートで静かな贅沢を提供します。ラフローラリゾートパトンの広い客室は、白、茶色、ベージュでデザインされ、チーク材の家具と仕上げが贅沢に施されています。独立したシャワーとバスタブがあり、87平方メートルのプールヴィラには専用プールが付いています。ピピ島への旅行、スキューバダイビング、または世界で最も手付かずの海でのシュノーケリングを楽しんだ後、アンダマン海を見下ろすホテルの2つの平行したラッププールでリラックスしてください。特別なリラックスできるおやつは、天然植物ハーブを使用したスパでのマッサージです。