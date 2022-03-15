カオラックエメラルドビーチリゾート＆スパ - Phang-nga Sandbox Hotel

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カオラックエメラルドビーチリゾート＆スパ（SHA Plus +）は、クラシックなタイのデザインとモダンなタッチを融合させ、自然のラグーンとトロピカルガーデンを囲んでいます。手付かずのビーチに面したプライベートヴィラにはベランダがあり、贅沢の極みです。全室に液晶テレビが備わっており、大胆な色使いが施されています。 2つのプール、スパ、ビーチバレーボール、近くの2つのゴルフコース、ビーチマッサージが1日を引き立てます。環境にやさしい熱帯雨林ツアーに参加したり、スキューバダイビングに行ってゴージャスなサンゴや魚を見たり、スリル満点の象のトレッキングに参加したりできます。ホテルは町まで10分で、楽園のこの静かな場所で静けさを楽しむことができます。カオラックエメラルドビーチリゾート＆スパ（SHA Plus +）は、質の高いホテル宿泊施設のワンストップ先です。