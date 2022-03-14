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インドシナリゾート＆ヴィラズ - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.2

2285レビューによる評価
更新日 March 14, 2022
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インドシナリゾート＆ヴィラズは、プーケットのナイトライフ、ビーチ、ショッピング地区で質の高い宿泊施設を提供しており、ビジネスとレジャーの両方の旅行者に人気があります。市内中心部からわずか11kmの場所にあり、町のアトラクションやアクティビティを楽しむのに最適な場所にあります。観光オプションや地元のアトラクションについては、ホテルがローラーボールのゾルビング、ハバドハウスプーケット、パトンモスクに近接しているので、遠くを見る必要はありません。インドシナリゾート＆ヴィラズは、非の打ちどころのないサービスと、旅行者を元気づけるために必要なすべての設備を提供しています。ホテルの施設のいくつかを挙げれば、全室で無料Wi-Fi、24時間対応のフロントデスク、荷物預かり、公共エリアでのWi-Fi、駐車場があります。インドシナリゾート＆ヴィラズの雰囲気は、すべての客室に反映されています。テレビLCD /プラズマスクリーン、鏡、専用エントランス、スリッパ、ソファは、プロパティ全体にある設備のほんの一部です。ホテルでは、フィットネスセンター、ゴルフコース（3 km以内）、屋外プール、テニスコートなどのレクリエーション施設の完全なリストをご利用いただけます。プーケットで快適で便利な宿泊施設をお探しの場合は、インドシナリゾート＆ヴィラズをご自宅のようにご利用ください。

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328 Prabaramee Road, Kalim Bay Beach, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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