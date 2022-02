Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. このホテルは、 12最近の予約リクエストを受け取りました。 急げ!

予約リクエストにより、優先的にHoliday Inn & Suites Siracha Laemchabang 直接連絡し、 Holiday Inn & Suites Siracha Laemchabangが直接支払いを回収します。

Hotel Refund Policy Non-Refundable , enable to Amendment

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport. 最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Standard (Studio) room 30 m² ฿14,200 - 5 Day Test & Go ฿5,500 - 1st Day Test & Go ฿3,500 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 コーヒーメーカー

コネクティングルーム

国際チャンネル

インターネット-Wifi

電子レンジ

作業スペース 最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Standard Studio room with balcony 32 m² ฿14,200 - 5 Day Test & Go ฿5,700 - 1st Day Test & Go ฿3,700 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

バルコニー(フルアクセス)

バスタブ

コーヒーメーカー

国際チャンネル

インターネット-Wifi

リビングルーム

電子レンジ

少額の預金 最大 2 Adults, 2 Children, 1 Infant One bedroom suites with balcony 40 m² ฿16,700 - 5 Day Test & Go ฿6,000 - 1st Day Test & Go ฿4,000 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

バルコニー(フルアクセス)

バスタブ

コーヒーメーカー

コネクティングルーム

国際チャンネル

インターネット-Wifi

キッチン

リビングルーム

電子レンジ

少額の預金

洗濯機

作業スペース 最大 4 Adults, 2 Children, 2 Infants Two bedroom suites with balcony 67 m² ฿21,700 - 5 Day Test & Go ฿7,000 - 1st Day Test & Go ฿5,000 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

バルコニー(フルアクセス)

バスタブ

コーヒーメーカー

コネクティングルーム

ファミリースイート

国際チャンネル

インターネット-Wifi

キッチン

リビングルーム

電子レンジ

少額の預金

洗濯機

作業スペース

Welcome to the new Holiday inn & Suites Siracha Laemchabang, Feature 4 Star accommodation , your preferred hotel in a local industrial setting. Conveniently located in a leading industrial estate and economic zone in Thailand’s Eastern Seaboard with its close proximity to Laemchabang Port and Si Racha Harbour,an IHG Hotel is set in Si Racha, 12 km from J-Park Nihon Mura Community Mall and 29 km from Flight of The Gibbon. Boasting a 24 -hour front desk, Restaurant ,outdoor pool, Kid club and family room.

アメニティ/機能 Fitness center, Onsen , Steam & Sauna, Outdoor pool, Wifi , Kid club , Spa

すべてのサンドボックスホテルを表示 190以上のSANDBOXホテルをすべて検索

スコア 0.0 /5 未評価 に基づく 0 レビュー 評価 0 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい Holiday Inn & Suites Siracha Laemchabangゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す Holiday Inn & Suites Siracha Laemchabang すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。