ハーディエンビーチリゾート - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

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ハーディエンビーチリゾートは、都会の生活の聖域を提供するように設計されており、島の南端にある400メートルの人里離れたビーチにあります。リゾートは、ゲストがたくさんのショップやレストランに出くわすことができる最寄りの村から1キロ離れています。この地域で人気のアクティビティには、ダイビング、深海釣り、シュノーケリング、ウェイクボードなどがあります。これらすべての楽しみは、フロントデスクを通じて手配できます。陸上での滞在を希望する人は、料理教室、懸垂下降、マッサージ、ロッククライミングから選ぶことができます。リゾートの26のヴィラはすべて海の景色を眺めることができ、ビーチとその向こうの透き通った海のすぐそばにあります。ハーディエンビーチリゾートは、すべてから逃れるために完璧な脱出を提供します。