Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

予約リクエストにより、優先的にフィッシャーメンズハーバーアーバンリゾート 直接連絡し、 フィッシャーメンズハーバーアーバンリゾートが直接支払いを回収します。

観光客でもビジネス旅行でも、フィッシャーメンズハーバーアーバンリゾートはプーケットを訪れる際の宿泊施設として最適です。市内中心部からわずか11.8kmのホテルの戦略的なロケーションにより、ゲストは多くの地元の名所にすばやく簡単に行くことができます。便利なロケーションにあるこのホテルは、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。フィッシャーメンズハーバーアーバンリゾートでは、優れたサービスと優れた設備が忘れられない滞在をお約束します。快適で便利なゲストのために、ホテルでは全室で無料Wi-Fi、24時間セキュリティ、毎日のハウスキーピング、タクシーサービス、車椅子対応を提供しています。さらに、すべての客室にはさまざまな快適さが備わっています。多くの客室には、テレビLCD /プラズマスクリーン、インターネットアクセス–ワイヤレス、プライベートプール、インターネットアクセス–ワイヤレス（無料）、ジェットバスが備わっており、最も目の肥えたゲストを満足させます。ホテルのフィットネスセンター、屋外プール、子供の遊び場、キッズクラブ、プール（キッズ）は、忙しい一日の後にリラックスしてくつろぐのに理想的な場所です。フィッシャーメンズハーバーアーバンリゾートで比類のないサービスと真に一流の住所をお楽しみください。