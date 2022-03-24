dusitD2アオナンクラビ - Krabi Sandbox Hotel

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クラビ市のレストラン、観光、ビーチエリアに位置するdusitD2 Ao Nang Krabi（SHA Plus +）は、忙しい日々から休憩するのに最も便利な場所です。市内中心部からわずか15kmの場所にあり、町のアトラクションやアクティビティを楽しむのに最適な場所にあります。便利なロケーションにあり、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。

デュシットホテルズアンドリゾーツに期待するすべてのサービスとアメニティは、ご自宅のように快適にご利用いただけます。このプロパティは、最も目の肥えたゲストでさえ満足させるために多くの敷地内施設を提供します。

プロパティは、173の美しく整えられた客室を備えており、その多くにはクローゼット、タオル、スリッパ、フラットスクリーンテレビ、傘が含まれています。宿泊施設には、シュノーケリング、フィットネスセンター、屋外プール、ダイビング、スパなどの素晴らしい施設があり、街でのアクション満載の一日の後にリラックスするのに役立ちます。 dusitD2 Ao Nang Krabi（SHA Plus +）で、プロフェッショナルなサービスと幅広い機能の魅力的なブレンドを発見してください。