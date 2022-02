デワプーケット（ビーチリゾート、ヴィラズアンドスイーツ） - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport.

最大 2 Adults
バルコニー付きのデラックスダブルまたはツインルーム
38 m²
฿14,700 - 5 Day Test & Go
฿4,700 - 1st Day Test & Go

最大 2 Adults
プールヴィラ
70 m²
฿21,600 - 5 Day Test & Go
฿6,360 - 1st Day Test & Go

最大 2 Adults
グランドプールヴィラ
106 m²
฿22,200 - 5 Day Test & Go
฿6,500 - 1st Day Test & Go

ここの静かな環境は、プーケットの喧騒や人ごみから離れた素晴らしい隠れ家になります。ナイヤンビーチからわずか数メートル、シリナット国立公園に隣接するこのホテルは、思い出に残る旅をお約束します。国際空港までわずか5分、町まで30分です。ダイニングルームでフュージョン料理やベジタリアン料理を楽しんだり、ラウンジとデリで軽食をお楽しみください。または、もっとカジュアルな体験をしたい場合は、プールサイドやプライバシーのあるヴィラで食事をしてください。スパで自分を甘やかすか、カップルのセッションで親密になります。キッズクラブは子供たちを楽しませ、一人で充実した時間を過ごせるようにします。

スコア 4.8 /5 優れた に基づく 1 レビュー

🇩🇪 Nicole Stolze に到着しました 24/10/2021 4.8 Grand Pool Villa we had a wonderful week at Dewa Phuket. everything was fine. we can recommend the resort 100 % , very friendly staff and great location