Conrad Koh Samui - Samui Sandbox Hotel

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この豪華な邸宅は、のどかな白砂のビーチとタイ湾の紺碧の海から歩いてすぐの場所にあり、スタイリッシュなバケーションホテルをお探しの旅行者に究極のデザイナーパッドを提供します。 80のプライベートヴィラで構成され、各部屋には、手付かずのAowThaiビーチを見下ろす独自の10メートルのインフィニティプールがあります。宿泊施設は25エーカーの劇的な丘の中腹に広がり、現代アートを展示し、ゲストに高揚する雰囲気を作り出しています。居心地の良い宿泊施設に加えて、ゲストは忘れられないお祝いを計画したり、海と太陽の側面でお好みの結婚式をデザインすることができます。滞在中は、さまざまな敷地内のレクリエーション活動やウォータースポーツを楽しむことができます。これらには、現代的な24時間営業のフィットネスセンターと屋外ヨガが含まれます。プロフェッショナルなサービスで多目的で信頼できるコンラッドコサムイは、あらゆるタイプの旅行者のニーズに確実に適合します。