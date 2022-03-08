PHUKET TEST & GO

茅野町ギャラリー路地 - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.6

202レビューによる評価
更新日 March 8, 2022
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住所/地図

113 Soi Soon U-Thit, Yaowarat Road, Tambon Talat Nuea Muang, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

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