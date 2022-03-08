茅野町ギャラリー路地 - Phuket Sandbox Hotel

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2014年に改装されたチノタウンギャラリーゲストハウスは、プーケットでのビジネスでもレジャーでも快適な滞在をお約束します。市内中心部までわずか9kmで、空港まで30分以内でアクセスできます。便利なロケーションにあるこのホテルは、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。このプーケットのホテルでは、比類のない豊富なサービスとアメニティをご利用ください。ホテルでは、全室での無料Wi-Fi、毎日のハウスキーピング、タクシーサービス、チケットサービス、荷物預かりなど、さまざまなサービスをご利用いただけます。ここでの滞在中に高品質の客室設備を体験してください。一部の客室には、インターネットアクセス–ワイヤレス、インターネットアクセス–ワイヤレス（無料）、禁煙ルーム、エアコン、バルコニー/テラスがあり、長い一日の後に充電するのに役立ちます。一日中、庭、ゲームルームのリラックスした雰囲気を楽しむことができます。チノタウンギャラリーゲストハウスで比類のないサービスと真に一流の住所をお楽しみください。
113 Soi Soon U-Thit, Yaowarat Road, Tambon Talat Nuea Muang, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000