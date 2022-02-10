KRABI TEST & GO

セントラバイセンタラプーパノリゾートクラビ - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
8.5

2236レビューによる評価
更新日 February 10, 2022
Centra by Centara Phu Pano Resort Krabi - Image 0
Centra by Centara Phu Pano Resort Krabi - Image 1
Centra by Centara Phu Pano Resort Krabi - Image 2
Centra by Centara Phu Pano Resort Krabi - Image 3
Centra by Centara Phu Pano Resort Krabi - Image 4
Centra by Centara Phu Pano Resort Krabi - Image 5
+17 写真

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

部屋

All of the following packages include the required tests, and transport.

2016年に建てられたセントラバイセンタラプーパノリゾートクラビ（SHA Plus +）は、クラビへの明確な追加であり、旅行者にとって賢い選択です。市内中心部からわずか30kmの場所にあり、町のアトラクションやアクティビティを楽しむのに最適な場所にあります。セントラバイセンタラプーパノリゾートクラビ（SHA Plus +）は、便利なロケーションにあり、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。CentrabyCentara Phu Pano Resort Krabi（SHA Plus +）は、旅行者を元気づけるための非の打ちどころのないサービスとすべての基本的な設備を提供します。一部の専用施設には、ファックス、コピー、車椅子対応、24時間対応のフロントデスク、公共エリアでのWi-Fiなどがあり、お客様に最高の快適さをお約束します。すべての宿泊施設には、比類のない快適さを確保するための配慮の行き届いた設備が備わっています。一日中、ゲストはフィットネスセンターと屋外プールのリラックスした雰囲気を楽しむことができます。クラビを訪れる理由が何であれ、セントラバイセンタラプーパノリゾートクラビ（SHA Plus +）は、爽快でエキサイティングな休暇を過ごすのに最適な場所です。

すべてのサンドボックスホテルを表示
190以上のSANDBOXホテルをすべて検索
スコア
0.0/5
未評価
に基づく 0 レビュー
評価
優れた
0
とても良い
0
平均
0
貧しい
0
ひどい
0
セントラバイセンタラプーパノリゾートクラビゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。
レビューを残す セントラバイセンタラプーパノリゾートクラビ
すべてのレビューを見る

住所/地図

879 Moo 2, Soi Ao Nang 11, Ao Nang, Krabi, Thailand, 81180

パートナーホテル

サイピピ島村
8.7
との評価
3402 レビュー
から ฿-1

人気のフィルター

近くのTest & Goホテル

シーンクリフビューヴィラ
9.1
との評価
221 レビュー
から ฿-1
クラビチャダリゾート
7.5
との評価
634 レビュー
から ฿-1
ピースラグーナリゾート
8.1
との評価
3503 レビュー
から ฿-1
バケーションビレッジプラナンイン
7.9
との評価
2864 レビュー
から ฿-1
チャダタイビレッジ
7.9
との評価
691 レビュー
から ฿-1
クラビラプラヤリゾート
8
との評価
1021 レビュー
から ฿-1
スモールリゾート
8.1
との評価
900 レビュー
から ฿-1
クラビアクアマリンリゾート
7.9
との評価
755 レビュー
から ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU