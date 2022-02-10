セントラバイセンタラプーパノリゾートクラビ - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

2016年に建てられたセントラバイセンタラプーパノリゾートクラビ（SHA Plus +）は、クラビへの明確な追加であり、旅行者にとって賢い選択です。市内中心部からわずか30kmの場所にあり、町のアトラクションやアクティビティを楽しむのに最適な場所にあります。セントラバイセンタラプーパノリゾートクラビ（SHA Plus +）は、便利なロケーションにあり、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。CentrabyCentara Phu Pano Resort Krabi（SHA Plus +）は、旅行者を元気づけるための非の打ちどころのないサービスとすべての基本的な設備を提供します。一部の専用施設には、ファックス、コピー、車椅子対応、24時間対応のフロントデスク、公共エリアでのWi-Fiなどがあり、お客様に最高の快適さをお約束します。すべての宿泊施設には、比類のない快適さを確保するための配慮の行き届いた設備が備わっています。一日中、ゲストはフィットネスセンターと屋外プールのリラックスした雰囲気を楽しむことができます。クラビを訪れる理由が何であれ、セントラバイセンタラプーパノリゾートクラビ（SHA Plus +）は、爽快でエキサイティングな休暇を過ごすのに最適な場所です。