センタラグランドビーチリゾートプーケット - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport.

センタラグランドビーチリゾートプーケットは、ビジネスとレジャーの両方の旅行のために設計されており、カロンの理想的な場所にあります。市内で最も人気のある場所の1つ。わずか45kmの距離にあるこの5つ星ホテルは、空港から簡単にアクセスできます。ワットスワンキーリーケット、カロンビーチ、フリーダムビーチなどの市内の主要観光スポットが近くにあり、ホテルへの訪問者はその場所を気に入るはずです。センタラグランドビーチリゾートプーケットでは、優れたサービスと優れた設備が忘れられない滞在をお約束します。ホテルの施設のいくつかを挙げれば、24時間のルームサービス、全室での無料Wi-Fi、診療所、24時間のフロントデスク、公共エリアでのWi-Fiがあります。ホテルの宿泊施設は、最高の快適さと便利さを備えて慎重に任命されています。一部の客室には、テレビ液晶/プラズマスクリーン、無料のウェルカムドリンク、鏡、スリッパ、タオルが備わっています。ホテルには、ヨガルーム、シュノーケリング、ホットタブ、フィットネスセンター、サウナなどの素晴らしいレクリエーション施設があり、思い出に残る滞在を楽しめます。センタラグランドビーチリゾートプーケットは、プーケットの質の高いホテル宿泊施設のワンストップ先です。

すべてのサンドボックスホテルを表示 190以上のSANDBOXホテルをすべて検索

スコア 0.0 /5 未評価 に基づく 0 レビュー 評価 0 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい センタラグランドビーチリゾートプーケットゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す センタラグランドビーチリゾートプーケット すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。