Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にケープクーズーホテル 直接連絡し、 ケープクーズーホテルが直接支払いを回収します。

プーケットのビーチ、観光、ロマンス地区に質の高い宿泊施設を提供するケープクドゥホテルは、ビジネスとレジャーの両方の旅行者に人気のホテルです。ここから、ゲストは活気ある街が提供するすべてのものに簡単にアクセスできます。便利なロケーションにあるこのホテルは、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。ケープ&カンタリーホテルは質の高いサービスとフレンドリーなスタッフで有名で、ケープクーズーホテルは期待に応えます。ホテルでは、24時間対応のルームサービス、24時間対応のセキュリティ、全室での無料Wi-Fi、毎日のハウスキーピング、24時間対応のフロントデスクなど、一流の施設をご利用いただけます。ここでの滞在中に高品質の客室設備を体験してください。一部の客室には、テレビLCD /プラズマスクリーン、無料のインスタントコーヒー、無料の紅茶、無料のウェルカムドリンク、リネンが含まれており、長い一日の後に充電するのに役立ちます。ホテルのシュノーケリング、屋外プール、マッサージ、ウォータースポーツ(モーターを使わない)は、忙しい一日の後にリラックスしてくつろぐのに理想的な場所です。プーケットで快適で便利な宿泊施設をお探しの場合は、ケープクーズーホテルをご自宅のようにご利用ください。

アメニティ/機能 Cape Kudu Hotel features

Spacious room and private pool villa (45-1,315 sq.m.)

Sun Bathing Terrace

Recreation facilities: Swimming Pool; Fitness Centre, Cape Spa, Reading room

Water sports facilities include: Paddle board, sea kayaking and snorkelling equipment

Full Covid-19 protection measures in place

Extra benefits include

7 Nights' stay, receive one complimentary cocktail sunset cruised

