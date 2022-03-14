ブルーモンキーベッドアンドブレックファーストプーケット - Phuket Sandbox Hotel

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ユニークなデザインのブルーモンキーベッドアンドブレックファーストプーケットSHA認定は、細部にまで細心の注意を払って建てられたプーケットでのエキサイティングな休暇に最適です。環境にやさしいコンセプトで、このプロパティ全体で自然エネルギーが使用されています。宿泊施設は地元のレストランに囲まれており、観光スポットに簡単にアクセスできます。ブルーモンキーベッドアンドブレックファーストプーケットSHA認定は、プーケットのダウンタウンの視点であるランヒルのふもとに位置し、この丘のいたるところに約400頭のマカクが群れをなして住んでいます。ブルーモンキーベッドアンドブレックファーストプーケットSHA認定では、優れたサービスと優れた設備が忘れられない滞在をお約束します。滞在中は、公共エリアでのWi-Fi、全室での無料Wi-Fi、駐車場などの館内機能を利用できます。宿泊施設には、幅広い設備を備えた49室の客室があります。ブルーモンキーベッドアンドブレックファーストプーケットSHA認定で、温かいおもてなし、素晴らしいおもてなし、完璧な環境を発見してください。