PHUKET TEST & GO

ブルーモンキーベッドアンドブレックファーストプーケット - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.1

2558レビューによる評価
更新日 March 14, 2022
Blu Monkey Bed and Breakfast Phuket - Image 0
Blu Monkey Bed and Breakfast Phuket - Image 1
Blu Monkey Bed and Breakfast Phuket - Image 2
Blu Monkey Bed and Breakfast Phuket - Image 3
Blu Monkey Bed and Breakfast Phuket - Image 4
Blu Monkey Bed and Breakfast Phuket - Image 5
+20 写真

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

部屋

All of the following packages include the required tests, and transport.

ユニークなデザインのブルーモンキーベッドアンドブレックファーストプーケットSHA認定は、細部にまで細心の注意を払って建てられたプーケットでのエキサイティングな休暇に最適です。環境にやさしいコンセプトで、このプロパティ全体で自然エネルギーが使用されています。宿泊施設は地元のレストランに囲まれており、観光スポットに簡単にアクセスできます。ブルーモンキーベッドアンドブレックファーストプーケットSHA認定は、プーケットのダウンタウンの視点であるランヒルのふもとに位置し、この丘のいたるところに約400頭のマカクが群れをなして住んでいます。ブルーモンキーベッドアンドブレックファーストプーケットSHA認定では、優れたサービスと優れた設備が忘れられない滞在をお約束します。滞在中は、公共エリアでのWi-Fi、全室での無料Wi-Fi、駐車場などの館内機能を利用できます。宿泊施設には、幅広い設備を備えた49室の客室があります。ブルーモンキーベッドアンドブレックファーストプーケットSHA認定で、温かいおもてなし、素晴らしいおもてなし、完璧な環境を発見してください。

SHOW ALL HOTELS
190以上のSANDBOXホテルをすべて検索
スコア
0.0/5
未評価
に基づく 0 レビュー
評価
優れた
0
とても良い
0
平均
0
貧しい
0
ひどい
0
ブルーモンキーベッドアンドブレックファーストプーケットゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。
レビューを残す ブルーモンキーベッドアンドブレックファーストプーケット
すべてのレビューを見る

住所/地図

113/3, 115, 117, Hongyok Utit Rd. Talad Yai, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

パートナーホテル

ホテルクローバーパトンプーケット
8.8
との評価
2576 レビュー
から ฿-1
アシュリーハブホテルパトン
7.8
との評価
1287 レビュー
から ฿-1
プルマンプーケットパンワビーチリゾート
8.5
との評価
1522 レビュー
から ฿-1
ノボテルプーケットカマラビーチホテル
8.4
との評価
886 レビュー
から ฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6
との評価
1 レビュー
から ฿-1
アウトリガーラグーナプーケット
8.8
との評価
2617 レビュー
から ฿-1

人気のフィルター

近くのTest & Goホテル

シンローハウス
9.1
との評価
87 レビュー
から ฿-1
サウンドギャラリーハウス
9.1
との評価
16 レビュー
から ฿-1
オンオンホテルの思い出
8.8
との評価
1551 レビュー
から ฿-1
カサブランカブティックホテルプーケット
9
との評価
1059 レビュー
から ฿-1
CAホテルアンドレジデンス
8.2
との評価
944 レビュー
から ฿-1
プーケットで寝る
7.9
との評価
475 レビュー
から ฿-1
ブランケットホテルプーケットタウン
8.9
との評価
467 レビュー
から ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU