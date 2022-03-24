PHUKET TEST & GO

B2プーケットホテル - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.7

2501レビューによる評価
更新日 March 24, 2022
B2 Phuket Hotel - Image 0
B2 Phuket Hotel - Image 1
B2 Phuket Hotel - Image 2
B2 Phuket Hotel - Image 3
B2 Phuket Hotel - Image 4
B2 Phuket Hotel - Image 5
+19 写真

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

部屋

All of the following packages include the required tests, and transport.

このプロパティは、プーケット市の中心部に位置し、ミッション病院、プーケットラジャバット大学の近くにあり、プーケットのダウンタウン、プーケットバタフライガーデン＆インセクトワールド、セントラルフェスティバルプーケット、プーケットバスステーション、カオランビューポイント、アクティビティセンターからわずか数キロです。すべての客室はモダンなスタイルでデザインされています。木製で装飾されたコンクリートの壁は、細部がどのように配置されているかを見ることができ、ユニークなブティックとバジェットホテルを作成し、シックなプライベートな隠れ家を提供します。 B2プーケットのユニークなサービスコンセプトには、無料の高速ワイヤレスインターネットアクセスを備えた24時間対応の客室があり、到着から24時間お部屋をお楽しみいただけます。また、お客様が受け入れるすべての設備とサービスが含まれています。 B2プーケットブティック＆バジェットホテルは、貴重な価格と最高の夢の目的地でリラックスした休暇を過ごすのに、思い出に残る印象的なホテルになります。

SHOW ALL HOTELS
190以上のSANDBOXホテルをすべて検索
スコア
0.0/5
未評価
に基づく 0 レビュー
評価
優れた
0
とても良い
0
平均
0
貧しい
0
ひどい
0
B2プーケットホテルゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。
レビューを残す B2プーケットホテル
すべてのレビューを見る

住所/地図

9/45 Moo 6, Ratsada, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

パートナーホテル

ホテルクローバーパトンプーケット
8.8
との評価
2576 レビュー
から ฿-1
プルマンプーケットパンワビーチリゾート
8.5
との評価
1522 レビュー
から ฿-1
アシュリーハブホテルパトン
7.8
との評価
1287 レビュー
から ฿-1
ノボテルプーケットカマラビーチホテル
8.4
との評価
886 レビュー
から ฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6
との評価
1 レビュー
から ฿-1
アウトリガーラグーナプーケット
8.8
との評価
2617 レビュー
から ฿-1

人気のフィルター

近くのTest & Goホテル

CAホテルアンドレジデンス
8.2
との評価
944 レビュー
から ฿-1
シンローハウス
9.1
との評価
87 レビュー
から ฿-1
オンオンホテルの思い出
8.8
との評価
1551 レビュー
から ฿-1
カサブランカブティックホテルプーケット
9
との評価
1059 レビュー
から ฿-1
サウンドギャラリーハウス
9.1
との評価
16 レビュー
から ฿-1
blooホステル
8.6
との評価
146 レビュー
から ฿-1
ブキッタブティックホテル
7.2
との評価
378 レビュー
から ฿-1
プーケットで寝る
7.9
との評価
475 レビュー
から ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU