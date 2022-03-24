B2プーケットホテル - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

このプロパティは、プーケット市の中心部に位置し、ミッション病院、プーケットラジャバット大学の近くにあり、プーケットのダウンタウン、プーケットバタフライガーデン＆インセクトワールド、セントラルフェスティバルプーケット、プーケットバスステーション、カオランビューポイント、アクティビティセンターからわずか数キロです。すべての客室はモダンなスタイルでデザインされています。木製で装飾されたコンクリートの壁は、細部がどのように配置されているかを見ることができ、ユニークなブティックとバジェットホテルを作成し、シックなプライベートな隠れ家を提供します。 B2プーケットのユニークなサービスコンセプトには、無料の高速ワイヤレスインターネットアクセスを備えた24時間対応の客室があり、到着から24時間お部屋をお楽しみいただけます。また、お客様が受け入れるすべての設備とサービスが含まれています。 B2プーケットブティック＆バジェットホテルは、貴重な価格と最高の夢の目的地でリラックスした休暇を過ごすのに、思い出に残る印象的なホテルになります。