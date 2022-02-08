KRABI TEST & GO

アオナンヴィラリゾート - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
8.2

2912レビューによる評価
更新日 February 8, 2022
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アーオナーンヴィラリゾート（SHA Plus +）の名声は、クラビの有名な石灰岩の崖に囲まれた他に類を見ない場所にあります。さまざまな旅行者へのケータリングの多様性も、価値のある宿泊施設になっています。家族連れは、2つの大きなフリーフォームスイミングプールと子供の遊び場があるここでの滞在をきっとお楽しみいただけます。ビジネス旅行者は、50〜220人を収容できる2つの会議室が便利です。身体の不自由なお客様のためのすべての客室と施設での無料Wi-Fiは、ここに滞在する際の素晴らしさの体験を高めます。マッサージトリートメント、ホットタブ、スチームルームを備えた大規模なスパで、エキサイティングな一日の後にリラックスすることができます。敷地内にはコーヒーショップ、コンシェルジュ、サロン、レストランもあります。アオナンヴィラリゾート（SHA Plus +）の予約は、安全なオンライン予約フォームから簡単に行えます。ご希望の日付を入力して送信してください。

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住所/地図

113, Moo 2, Ao Nang, Krabi, Thailand, 81180

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