アナンダヴィラ - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

観光客であろうとビジネス旅行であろうと、アナンダヴィラはタオ島を訪れる際の宿泊施設として最適です。ここから、ゲストは活気ある街が提供するすべてのものに簡単にアクセスできます。観光オプションや地元のアトラクションについては、ホテルがタオ島健康増進病院、ロイヤルタイマッサージ、ソンセルム桟橋に近接しているので、遠くを見る必要はありません。アナンダヴィラが提供する施設とサービスは、ゲストの快適な滞在を保証します。快適で便利なゲストのために、ホテルでは全室で無料Wi-Fi、荷物預かり、公共エリアでのWi-Fi、駐車場、ルームサービスを提供しています。さらに、すべての客室にはさまざまな快適さが備わっています。多くの客室には、エアコン、デスク、バルコニー/テラス、インターネットアクセス（有料）、テレビが備わっており、最も目の肥えたゲストを喜ばせます。ホテルには、庭園などのさまざまなレクリエーション施設があります。素晴らしい設備と絶好のロケーションにより、アナンダヴィラはタオ島での滞在を楽しむのに最適な拠点となっています。