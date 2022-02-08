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アラマンダラグーナプーケットbyRESAVA - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8

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更新日 February 8, 2022
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アラマンダラグーナプーケットバイRESAVAは、プーケットのバンタオビーチに位置し、カヤックやパドルボートなどのエンターテイメントやアクティビティを楽しめる美しいトロピカルリゾートの環境にあります。宿泊施設では、美しいゴルフコースやビーチへのアクセスなどの施設を利用でき、ウォータースポーツやリラクゼーションを楽しめます。アラマンダラグーナプーケットバイRESAVAの客室は、この地域への旅行中に手間のかからない滞在をお探しのお客様に最高の快適さと便利さを提供するように考え抜かれたデザインになっています。長い一日の探索の後に充電する方法として、ホテルの多くの敷地内レクリエーション施設を利用してください。ホテルのゲストに優れたサービスと幅広いアメニティを提供するアラマンダラグーナプーケットバイRESAVAは、各滞在が可能な限り快適になるように努めています。

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住所/地図

29 Moo 4 Srisoonthorn Road, Cherngtalay,, Bang Thao, Phuket, Thailand, 83110

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