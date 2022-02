合計AQホテルの部屋 80 ベッドルーム パートナー病院 Navamin 9 Hospital

ミンブリサンデーマーケットから3.2kmに位置するTheChanaHotelは、エアコンと専用バルコニー付きの客室を提供しています。レストランと無料駐車場を併設しています。無料Wi-Fiを利用できます。 The Chana Hotelの広々とした禁煙ルームには、モダンなインテリアと温かみのある照明が備わっています。設備の整った全客室には、テレビ、冷蔵庫、居心地の良いシーティングエリアが備わっています。専用バスルームにはシャワー設備があります。 Chor Chana Restaurantは終日食事が可能で、様々なタイ料理とヨーロッパ料理を提供しています。ルームサービスも提供しています。 24時間対応のフロントデスクを併設し、レンタカー、ファックス/コピーサービスを提供しています。リクエストに応じてランドリーサービスを利用できます。 キャナルホテルは、サイアムパークシティとファッションアイランドショッピングモールから3.2kmです。スワンナプーム国際空港まで14.5kmです。

アメニティ/機能 2回のCOVID-19テスト

24時間介護サービス

1日3食

インターネットWi-Fi

テレビ[デジタルテレビ]

清掃サービス

ドンムアン空港またはスワンナプーム空港からの空港ピックアップサービス

スコア 4.0 /5 とても良い に基づく 2 レビュー 評価 1 優れた 0 とても良い 1 平均 0 貧しい 0 ひどい 🇩🇪 Heinz Ulrich Bornhooldt に到着しました 25/10/2019 5.0 Standard Room ポジティブ 完璧でフレンドリーなスタッフ、組織のタクシー、旅行、その他すべてに役立ちます ネガ ネガティブではない 帰りたいのですが、美しいタイの入国規則が絶望しています。 Canal-Hotelのすべての人々がより良い未来を望んでいます-決して笑顔をあきらめないでください 🇺🇸 J B に到着しました 08/04/2021 2.9 Standard Room 私は15日間の検疫のためにこのホテルを選びました。食べ物は大丈夫だったし、部屋はかなりきれいだった。 Wi-Fiは基本的な電話をかけるのに十分でした。

