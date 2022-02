合計AQホテルの部屋 300 ベッドルーム パートナー病院 Piyavate Hospital

アバニプレミアルーム 30 m² ฿32,500 - 10 Day AQ ฿4,532 - 1st Day Test & Go ฿4,032 - 5th Day Test & Go
特徴 ファミリースイート
ハラールフードオプション
国際チャンネル
インターネット-Wifi
ベジタリアンミール
作業スペース
ヨガマット

ハラールフードオプション

国際チャンネル

インターネット-Wifi

ベジタリアンミール

作業スペース

アバニデラックスルーム 30 m² ฿36,500 - 10 Day AQ ฿4,767 - 1st Day Test & Go ฿4,267 - 5th Day Test & Go
特徴 ファミリースイート
ハラールフードオプション
国際チャンネル
インターネット-Wifi
ベジタリアンミール
作業スペース
ヨガマット

ハラールフードオプション

国際チャンネル

インターネット-Wifi

ベジタリアンミール

作業スペース

アバニコーナールーム 30 m² ฿38,500 - 10 Day AQ ฿4,885 - 1st Day Test & Go ฿4,385 - 5th Day Test & Go
特徴 ファミリースイート
ハラールフードオプション
国際チャンネル
インターネット-Wifi
ベジタリアンミール
作業スペース
ヨガマット

ハラールフードオプション

国際チャンネル

インターネット-Wifi

ベジタリアンミール

作業スペース

アバニコーナースイート 40 m² ฿46,000 - 10 Day AQ ฿6,062 - 1st Day Test & Go ฿5,562 - 5th Day Test & Go
特徴 国際チャンネル
インターネット-Wifi
ヨガマット

インターネット-Wifi

アバニエグゼクティブスイーツ 84 m² ฿64,000 - 10 Day AQ ฿6,651 - 1st Day Test & Go ฿6,151 - 5th Day Test & Go
特徴 国際チャンネル
インターネット-Wifi
電子レンジ
ヨガマット

インターネット-Wifi

電子レンジ

アバニグランドエグゼクティブスイート 128 m² ฿82,000 - 10 Day AQ ฿7,828 - 1st Day Test & Go ฿7,328 - 5th Day Test & Go
特徴 国際チャンネル
インターネット-Wifi
電子レンジ
ヨガマット

インターネット-Wifi

電子レンジ

ヨガマット

アバニアトリウムバンコクは、MRTペッチャブリー駅から750ヤードのニューペッチャブリーロード沿いにあり、駅とショッピングエリアへの無料シャトルサービスを毎日提供しています。スイミングプール、フィットネスセンター、全エリアでの無料Wi-Fiが自慢のホテルで、有料のリムジンサービスを提供しています。 アバニアトリウムバンコクの広々とした客室には、モダンな装飾が施され、街の景色を望む大きな窓が付いています。各客室にはミニバー、衛星放送チャンネル付きテレビが備わっています。エグゼクティブルームにご宿泊のお客様は、ホテルのエグゼクティブラウンジAVANICLUBもご利用いただけます。 滞在中はフィットネスセンターでエクササイズができ、ホテルでは両替サービスと無料駐車場を提供しています。日帰り旅行や観光の手配はツアーデスクで行うことができます。 パブリックレストランでは終日食事メニューを提供しています。アラカルトとビュッフェ式の両方のダイニングオプションを楽しめます。ランチとディナーに営業している紅花では、伝統的な日本酒、ジューシーなステーキ、鉄板焼きスタイルの料理を提供しています。 ナイトマーケットから2.8マイル、スワンナプーム空港から車で40分です。バンコク病院まで車で10分、サミティヴェートスクンビット病院まで車で20分です。

アメニティ/機能 Test & Go Day 1 Package Inclusion : Accommodation

Airport pick-up from Suvarnabhumi or Don Mueang airport

Breakfast

One COVID-19 RT – PCR test

20% off laundry services

Test & Go Day 5 Package Inclusion : Accommodation

Breakfast

One COVID-19 RT – PCR test

20% off laundry services

T&Cs : Full non-refundable prepayment is required at the time of reservations

Reservations are Non Cancellable and Non Refundable

Amendment of stay dates are allowed, please contact us at least 48 hours in advance (Room types is subject to availability on the new dates and may be subjected to room type and price change)

A Vaccination Certificate is required for this package.

Infants will incur an extra charge (the hotel will contact you for the additional charge)

Benefits may not be used in conjunction with any other discount.

Unused parts of the benefits cannot be exchanged for any other services or refund/cash.

The Communicable Disease Control Officer at International Port Health Office of Thailand has the authority to decide on the final quarantine period.

スコア 5.0 /5 優れた に基づく 1 レビュー
🇲🇲 AUNG AUNG MYO LWIN に到着しました 05/05/2021 5.0 Avani Room ポジティブ サービスは良いです。 ネガ 番号 時間が許せばホテルに来て泊まりたいです。私の検疫期間中は、すべてが良好で快適です。

