BANGKOK TEST & GO

アマンタホテル＆レジデンスサソーン - AQ / ASQ

Bangkok
8

17レビューによる評価
更新日 February 8, 2022
Amanta Hotel & Residence Sathorn - Image 0
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+18 写真
迅速な対応
REFUND POLICY
100% 保証金
4 レビュー
合計AQホテルの部屋 60 ベッドルーム
パートナー病院 Sukhumvit Hospital

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

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部屋

All of the following packages include the required tests, and transport.

最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
1ベッドルームデラックス 52
฿18,100 - 5 Day Test & Go
฿13,400 - 4 Day Test & Go
฿10,600 - 2 Day Test & Go
฿5,900 - 1st Day Test & Go
฿4,700 - 5th Day Test & Go
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特徴

  • バルコニー
  • コーヒーメーカー
  • ファミリースイート
  • キッチン
  • リビングルーム
  • 電子レンジ
  • ベジタリアンミール
  • 洗濯機
  • 作業スペース
  • ヨガマット
最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
1ベッドルームプレミアム 54
฿20,100 - 5 Day Test & Go
฿15,000 - 4 Day Test & Go
฿11,400 - 2 Day Test & Go
฿6,300 - 1st Day Test & Go
฿5,100 - 5th Day Test & Go
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BOOKMARK

特徴

  • バルコニー
  • コーヒーメーカー
  • ファミリースイート
  • キッチン
  • リビングルーム
  • 電子レンジ
  • ベジタリアンミール
  • 洗濯機
  • 作業スペース
  • ヨガマット
最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
1ベッドルームジュニア 58
฿21,600 - 5 Day Test & Go
฿16,200 - 4 Day Test & Go
฿12,000 - 2 Day Test & Go
฿6,600 - 1st Day Test & Go
฿5,400 - 5th Day Test & Go
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特徴

  • バルコニー
  • コーヒーメーカー
  • ファミリースイート
  • キッチン
  • リビングルーム
  • 電子レンジ
  • ベジタリアンミール
  • 洗濯機
  • 作業スペース
  • ヨガマット
最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
1ベッドルームエグゼクティブ 81
฿24,600 - 5 Day Test & Go
฿18,600 - 4 Day Test & Go
฿13,200 - 2 Day Test & Go
฿7,200 - 1st Day Test & Go
฿6,000 - 5th Day Test & Go
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BOOKMARK

特徴

  • バルコニー
  • コーヒーメーカー
  • ファミリースイート
  • キッチン
  • リビングルーム
  • 電子レンジ
  • ベジタリアンミール
  • 洗濯機
  • 作業スペース
  • ヨガマット
最大 2 Adults, 2 Children, 1 Infant
2ベッドルームデラックス 88
฿34,800 - 5 Day Test & Go
฿25,600 - 4 Day Test & Go
฿20,100 - 2 Day Test & Go
฿10,900 - 1st Day Test & Go
฿9,200 - 5th Day Test & Go
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特徴

  • バルコニー
  • コーヒーメーカー
  • ファミリースイート
  • キッチン
  • リビングルーム
  • 電子レンジ
  • ベジタリアンミール
  • 洗濯機
  • 作業スペース
  • ヨガマット
最大 2 Adults, 2 Children, 1 Infant
2ベッドルームエグゼクティブ 101
฿37,300 - 5 Day Test & Go
฿27,600 - 4 Day Test & Go
฿21,100 - 2 Day Test & Go
฿11,400 - 1st Day Test & Go
฿9,700 - 5th Day Test & Go
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BOOKMARK

特徴

  • バルコニー
  • コーヒーメーカー
  • ファミリースイート
  • キッチン
  • リビングルーム
  • 電子レンジ
  • ベジタリアンミール
  • 洗濯機
  • 作業スペース
  • ヨガマット
最大 3 Adults, 2 Children, 1 Infant
3ベッドルームデラックス 169
฿53,400 - 5 Day Test & Go
฿39,200 - 4 Day Test & Go
฿30,300 - 2 Day Test & Go
฿16,100 - 1st Day Test & Go
฿14,200 - 5th Day Test & Go
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特徴

  • バルコニー
  • コーヒーメーカー
  • ファミリースイート
  • キッチン
  • リビングルーム
  • 電子レンジ
  • ベジタリアンミール
  • 洗濯機
  • 作業スペース
  • ヨガマット

アマンタホテルアンドレジデンスサソーンは、スカンジナビアのデザインスタイルのモダンでクリーンなラインを提供する宿泊施設を備えたモダンで豪華なホテルです。

ビジネスでもレジャーでも、バンコクで最も活気のあるエリアの1つにいることに気付くでしょう。バンコクのサトーン近くの当ホテルは、サトーン周辺の便利で迅速な公共交通機関のためのたくさんのオプションを提供しています。

ホテルの66室の客室には5種類の宿泊施設があります。それらは52平方メートルの床面積を持っている1ベッドルームデラックスルームに及びます。 169平方メートルの床面積を持つレジデンス、3ベッドルームエグゼクティブルーム。アマンタホテルアンドレジデンスサソーンは、町の友人や家族に1週間以上の完璧な豪華な宿泊施設を提供します。

アメニティ/機能

  • Real time RT- PCR for Covid19 on Day 1 & Day 5 perform at hotel (Schedule depend on the arrival and *result within 6 hours*)
  • ホテルと病院間の無料の往復送迎。
  • 空港からリムジンでお迎えにあがります。
  • 眺めとバルコニー付きの部屋。
  • スマートテレビ。
  • Wi-Fi Internet.
  • Breakfast included service in the room. (Food in box, Thai, Western and vegetarian available for selection) No Indian Cuisine.
  • 滞在中の無料の飲料水。
  • 洗濯機と洗剤液でタンブル乾燥します。
  • TOTOウォシュレットトイレ付きバスルーム。
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スコア
4.0/5
とても良い
に基づく 4 レビュー
評価
優れた
1
とても良い
2
平均
1
貧しい
0
ひどい
0
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🇦🇺David cole

でレビュー 31/07/2021
に到着しました 15/07/2021
3.7 1 Bedroom Premium
ポジティブ     
  • 素晴らしいスタッフはとても親切な素敵な部屋
ネガ
  • 食べ物は良くない

私は誰もがここに滞在することをお勧めしますとても素敵な良い場所良いスタッフ素敵な部屋と静かな唯一の問題は食べ物が素晴らしかったことでした

🇫🇷ROCARD Daniel et MARQUES Linda

でレビュー 26/07/2021
に到着しました 06/07/2021
4.3 1 Bedroom Deluxe
ポジティブ     
  • 快適
  • サービス
  • Wi-Fi
ネガ
  • プロムナード
  • バルコニービュー

アマンタホテルでの非常に良い滞在、それがCOVIDと必須の15泊の検疫のコンテキストであったとしても、サービスは非常に良いです。 3回目のPCR陰性検査の後、ホテルのどこかで1時間足を伸ばしたかったのですが、提供されませんでした。

🇫🇷touitou gilles

でレビュー 23/04/2021
に到着しました 07/04/2021
4.7 1 Bedroom Deluxe
ポジティブ     
  • みんなとてもヘップフル。アパートは非常にきれいです。Wifiは完璧に動作しています。
  • 大きなバルコニー
ネガ
  • 番号

asgに強くお勧めします。私はtimegooneを見ませんでした。 私はrelexを快適に感じました フランスのNetflixはタイで働いています。時間を過ごして良かったです

🇸🇬Lim Sianron

でレビュー 31/03/2021
に到着しました 20/03/2021
3.3 1 Bedroom Deluxe
ポジティブ     
  • ホテルはゲストにとって快適なものになるように最善を尽くしています
ネガ
  • 検疫は、チェックイン日とチェックアウト日を含めて、ほぼ15。5日有効です。

不必要に長い検疫。数の多い観光客は、このような長い検疫で戻ることは決してありません。

住所/地図

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