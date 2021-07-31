合計AQホテルの部屋 60 ベッドルーム
パートナー病院 Sukhumvit Hospital
Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.
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Hotel Refund Policy
Cancellation and/or refund will be considered in the event of force majeure that you will not be able to travel as planned. Supporting documents must be provided.
In the event of a positive COVID-19 test (Detected as having an infection), a refund will be considered depending on circumstances.
部屋
All of the following packages include the required tests, and transport.
最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
1ベッドルームデラックス 52m²
฿18,100 - 5 Day Test & Go
฿13,400 - 4 Day Test & Go
฿10,600 - 2 Day Test & Go
฿5,900 - 1st Day Test & Go
฿4,700 - 5th Day Test & Go
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ファストリクエスト（2クリック）
特徴
- バルコニー
- コーヒーメーカー
- ファミリースイート
- キッチン
- リビングルーム
- 電子レンジ
- ベジタリアンミール
- 洗濯機
- 作業スペース
- ヨガマット
最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
1ベッドルームプレミアム 54m²
฿20,100 - 5 Day Test & Go
฿15,000 - 4 Day Test & Go
฿11,400 - 2 Day Test & Go
฿6,300 - 1st Day Test & Go
฿5,100 - 5th Day Test & Go
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ファストリクエスト（2クリック）
特徴
- バルコニー
- コーヒーメーカー
- ファミリースイート
- キッチン
- リビングルーム
- 電子レンジ
- ベジタリアンミール
- 洗濯機
- 作業スペース
- ヨガマット
最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
1ベッドルームジュニア 58m²
฿21,600 - 5 Day Test & Go
฿16,200 - 4 Day Test & Go
฿12,000 - 2 Day Test & Go
฿6,600 - 1st Day Test & Go
฿5,400 - 5th Day Test & Go
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ファストリクエスト（2クリック）
特徴
- バルコニー
- コーヒーメーカー
- ファミリースイート
- キッチン
- リビングルーム
- 電子レンジ
- ベジタリアンミール
- 洗濯機
- 作業スペース
- ヨガマット
最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
1ベッドルームエグゼクティブ 81m²
฿24,600 - 5 Day Test & Go
฿18,600 - 4 Day Test & Go
฿13,200 - 2 Day Test & Go
฿7,200 - 1st Day Test & Go
฿6,000 - 5th Day Test & Go
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ファストリクエスト（2クリック）
特徴
- バルコニー
- コーヒーメーカー
- ファミリースイート
- キッチン
- リビングルーム
- 電子レンジ
- ベジタリアンミール
- 洗濯機
- 作業スペース
- ヨガマット
最大 2 Adults, 2 Children, 1 Infant
2ベッドルームデラックス 88m²
฿34,800 - 5 Day Test & Go
฿25,600 - 4 Day Test & Go
฿20,100 - 2 Day Test & Go
฿10,900 - 1st Day Test & Go
฿9,200 - 5th Day Test & Go
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ファストリクエスト（2クリック）
特徴
- バルコニー
- コーヒーメーカー
- ファミリースイート
- キッチン
- リビングルーム
- 電子レンジ
- ベジタリアンミール
- 洗濯機
- 作業スペース
- ヨガマット
最大 2 Adults, 2 Children, 1 Infant
2ベッドルームエグゼクティブ 101m²
฿37,300 - 5 Day Test & Go
฿27,600 - 4 Day Test & Go
฿21,100 - 2 Day Test & Go
฿11,400 - 1st Day Test & Go
฿9,700 - 5th Day Test & Go
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ファストリクエスト（2クリック）
特徴
- バルコニー
- コーヒーメーカー
- ファミリースイート
- キッチン
- リビングルーム
- 電子レンジ
- ベジタリアンミール
- 洗濯機
- 作業スペース
- ヨガマット
最大 3 Adults, 2 Children, 1 Infant
3ベッドルームデラックス 169m²
฿53,400 - 5 Day Test & Go
฿39,200 - 4 Day Test & Go
฿30,300 - 2 Day Test & Go
฿16,100 - 1st Day Test & Go
฿14,200 - 5th Day Test & Go
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ファストリクエスト（2クリック）
特徴
- バルコニー
- コーヒーメーカー
- ファミリースイート
- キッチン
- リビングルーム
- 電子レンジ
- ベジタリアンミール
- 洗濯機
- 作業スペース
- ヨガマット
アマンタホテルアンドレジデンスサソーンは、スカンジナビアのデザインスタイルのモダンでクリーンなラインを提供する宿泊施設を備えたモダンで豪華なホテルです。
ビジネスでもレジャーでも、バンコクで最も活気のあるエリアの1つにいることに気付くでしょう。バンコクのサトーン近くの当ホテルは、サトーン周辺の便利で迅速な公共交通機関のためのたくさんのオプションを提供しています。
ホテルの66室の客室には5種類の宿泊施設があります。それらは52平方メートルの床面積を持っている1ベッドルームデラックスルームに及びます。 169平方メートルの床面積を持つレジデンス、3ベッドルームエグゼクティブルーム。アマンタホテルアンドレジデンスサソーンは、町の友人や家族に1週間以上の完璧な豪華な宿泊施設を提供します。
アメニティ/機能
- Real time RT- PCR for Covid19 on Day 1 & Day 5 perform at hotel (Schedule depend on the arrival and *result within 6 hours*)
- ホテルと病院間の無料の往復送迎。
- 空港からリムジンでお迎えにあがります。
- 眺めとバルコニー付きの部屋。
- スマートテレビ。
- Wi-Fi Internet.
- Breakfast included service in the room. (Food in box, Thai, Western and vegetarian available for selection) No Indian Cuisine.
- 滞在中の無料の飲料水。
- 洗濯機と洗剤液でタンブル乾燥します。
- TOTOウォシュレットトイレ付きバスルーム。
アマンタホテル＆レジデンスサソーン
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3.7 1 Bedroom Premium
ポジティブ ネガ
私は誰もがここに滞在することをお勧めしますとても素敵な良い場所良いスタッフ素敵な部屋と静かな唯一の問題は食べ物が素晴らしかったことでした
4.3 1 Bedroom Deluxe
ポジティブ ネガ
アマンタホテルでの非常に良い滞在、それがCOVIDと必須の15泊の検疫のコンテキストであったとしても、サービスは非常に良いです。 3回目のPCR陰性検査の後、ホテルのどこかで1時間足を伸ばしたかったのですが、提供されませんでした。
4.7 1 Bedroom Deluxe
ポジティブ
ネガ
- みんなとてもヘップフル。アパートは非常にきれいです。Wifiは完璧に動作しています。
- 大きなバルコニー
asgに強くお勧めします。私はtimegooneを見ませんでした。
私はrelexを快適に感じました
フランスのNetflixはタイで働いています。時間を過ごして良かったです
3.3 1 Bedroom Deluxe
ポジティブ
ネガ
- ホテルはゲストにとって快適なものになるように最善を尽くしています
- 検疫は、チェックイン日とチェックアウト日を含めて、ほぼ15。5日有効です。
不必要に長い検疫。数の多い観光客は、このような長い検疫で戻ることは決してありません。