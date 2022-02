パートナー病院 Bangkok Hospital Phuket

Sri Panwa Phuket is no longer operating as an ASLQ .



ケープパンワの頂上にある豪華なスリパンワプーケットは、40エーカーの熱帯雨林に広がっています。アンダマン海の景色を望むモダンなヴィラで、プライベートインフィニティプールと無料のミニバーを提供しています。贅沢なスパサービスと2面のテニスコートをご利用いただけます。ホテルのビーチの前で無料のカヤックとシュノーケリングを楽しめます。ゲスト用の無料のスチームとサウナがあります。 スタイリッシュで広々としたエアコン完備のヴィラは、屋外のサンデッキと大きなガラスの壁から美しい海の景色を楽しめます。エスプレッソマシン、薄型テレビ、音楽付きiPodが含まれています。専用バスルームにはバスタブとヘアドライヤーが付いています。 人里離れた静かな場所にあるスリパンワプーケットは、プーケット国際空港から42kmです。プーケット水族館から320m、カオハドビュータワーから4.6kmです。 Cool Spaは、リラックスできる伝統的なタイ式マッサージを提供しています。さわやかなトレーニングには、リゾートの2つのメインプールで泳いだり、ジムでエクササイズをしたり、ボクシングのレッスンを受けたりできます。島の日帰り旅行やレンタル自転車もツアーデスクで手配できます。 ババプールクラブには、タイと西洋のフュージョン料理、アジアの鍋料理、シーフードバーベキューなど、3つの飲食店があります。スタイリッシュなパーティーは、国際的なDJとプレミアムバーのあるBaba88ディスコで楽しむことができます。

アメニティ/機能 Covid-19ラボテストを証明書付きで2回(3-5日目と11-13日目)

1日目にオンサイトドクターが訪問(1回)

24時間待機看護サービス

15泊の高級プライベートプールヴィラでの豪華な宿泊施設

毎日のフルボードミール(選択したメニューからの朝食、ランチ、ディナー)

プライベート往復空港送迎

スリパンワスペシャルギフトセット

6、9、12、15日目の部屋の清掃サービス

6、9、12、15日目に無料のミニバーが補充されます

滞在中の使用のための無料の高速ワイヤレスインターネットアクセスとヴィラ内のiPod

1日2回温度をチェック

ルームサービスによるアラカルトメニューの10%割引

ランドリーサービスの10%割引

