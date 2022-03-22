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Outrigger Laguna Phuket Beach Resort is no longer operating as an ASLQ.
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バンタオビーチでの私たちのトップピックの1つ。アウトリガーラグーナプーケットビーチリゾートはバンタオビーチにあります。専用バルコニーと無料Wi-Fi付きの客室を提供しています。リゾートにはスパ、屋外プール、フィットネスセンターがあります。キッズクラブとベビーシッターサービスを利用できます。
パトンビーチとプーケット国際空港まで車で20分です。プーケットタウンまで車で25分です。
クラブ、スイート、ヴィラの客室タイプには、VIPチェックイン付きのクラブラウンジアクセス、グルメな朝食と午後の軽食、シェフのテイスティングメニューを含むビールとワインのハッピーアワーが含まれています。
客室には薄型衛星テレビ、ミニバー、セーフティボックスが備わっています。コーヒーメーカー、ヘアドライヤーも付いています。専用バスルームにはバスタブが付いています。
ツアーデスクで日帰り旅行を手配でき、24時間対応のフロントデスクのスタッフが荷物預かりやシャトルサービスを提供しています。ホテルにはビジネスセンターと会議施設があります。
Icon Terrace＆Loungeと終日営業のダイニングスポットであるLocavoreでは、西洋料理とアジア料理を提供しています。 Edge Water Bistro＆Barではイタリア料理とグリル料理を楽しめます。
323 Moo 2, Srisoonthorn Road, Cherngtalay, Thalang, Bangtao Bay, , 83110 Bang Tao Beach, Thailand