PHUKET TEST & GO

アウトリガーラグーナプーケットビーチリゾート - AQ / ASQ

Phuket
8.9

962レビューによる評価
更新日 March 22, 2022
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バンタオビーチでの私たちのトップピックの1つ。アウトリガーラグーナプーケットビーチリゾートはバンタオビーチにあります。専用バルコニーと無料Wi-Fi付きの客室を提供しています。リゾートにはスパ、屋外プール、フィットネスセンターがあります。キッズクラブとベビーシッターサービスを利用できます。

パトンビーチとプーケット国際空港まで車で20分です。プーケットタウンまで車で25分です。

クラブ、スイート、ヴィラの客室タイプには、VIPチェックイン付きのクラブラウンジアクセス、グルメな朝食と午後の軽食、シェフのテイスティングメニューを含むビールとワインのハッピーアワーが含まれています。

客室には薄型衛星テレビ、ミニバー、セーフティボックスが備わっています。コーヒーメーカー、ヘアドライヤーも付いています。専用バスルームにはバスタブが付いています。

ツアーデスクで日帰り旅行を手配でき、24時間対応のフロントデスクのスタッフが荷物預かりやシャトルサービスを提供しています。ホテルにはビジネスセンターと会議施設があります。

Icon Terrace＆Loungeと終日営業のダイニングスポットであるLocavoreでは、西洋料理とアジア料理を提供しています。 Edge Water Bistro＆Barではイタリア料理とグリル料理を楽しめます。

アメニティ/機能

  • 1日2回の体温チェックと健康診断を行う24時間看護師
  • 到着日に実施された合計3つのCovid-19スクリーニングテスト
  • プーケット国際空港、5日目と13日目は宿泊施設
  • 患者の解放前の13日目の公式Covid-19無料証明書
  • 朝食、昼食、夕食を含むフルボードの食事
  • リゾートへの往復空港送迎
  • 紅茶/コーヒーメーカーを含む豊富な室内設備
  • リゾート全体で無料の高速ワイヤレスインターネットアクセス
  • 部屋に無料の個別デジタル温度計
  • 5日目の最初のSWABテスト後、3日ごとに無料のクリーニングサービス
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住所/地図

323 Moo 2, Srisoonthorn Road, Cherngtalay, Thalang, Bangtao Bay, , 83110 Bang Tao Beach, Thailand

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