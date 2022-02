Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

ムーンストーンは、真に評価されるために経験しなければならないプライベートヴィラです。サムイ島で最高のヴィラです。小規模から大規模のグループに最適で、家族や友人との特別な休暇に一生に一度の環境を提供します。これまでのところ、このヴィラに滞在したゲストの100%が完璧なレビューを書いています。1年目は3泊以上の滞在で大幅な割引料金を提供しているので、ムーンストーンでの最初の滞在にあなたを歓迎することができます! 2019年以降、これらの料金はご利用いただけなくなりますので、今すぐご予約ください!ムーンストーンに足を踏み入れた瞬間から、特別な何かを求めていることがわかります。サムイ島の北海岸全体の夕日を一望できるオーシャンフロントに直接位置し、島で最も有名な地区で完全なプライバシーをお楽しみいただけます。ムーンストーンは、スタッフが揃ったユニークなプライベートヴィラエクスペリエンスで、数か月前に予約されることがよくあります。どうして?これは、次のすべてを提供する唯一のヴィラであるためです。-プライバシー。あなたが別荘にいるとき、あなたはそれがあなた自身のプライベートリゾートであるように感じます-場所。島で最高のショッピング、ビーチ、ダイニング、エンターテイメントのすべてに10分-ヴィラ内スタッフ。ほとんどの豪華なヴィラのスタッフはわずか2名です。ムーンストーンには、5名のヴィラ内ダイニングのフルタイムのスタッフがいます。私たちのプライベートシェフはあなたを驚かせるでしょう-ビュー。ムーンストーンは島で最高の夕日の景色を眺めることができます-広々とした生活レベル。他の5ベッドルームまたは6ベッドルームのヴィラは、写真では見栄えがするかもしれませんが、到着すると非常に混雑しているように感じることがよくあります。ムーンストーンの生活レベルは広大です-エンターテインメント。ムーンストーンには、フルシアター/ゲームルームとジムオーシャンフロントがあります。はい、ムーンストーンはオーシャンフロントに直接位置しており、シーカヤックの打ち上げに使用できるプライベートアクセスを利用できます。ゲストは無料で使用できます-ゴージャスな砂浜は徒歩わずか200 m-シーカヤックは、宿泊施設のプライベートから無料で立ち上げることができますオーシャンフロント-ラグジュアリーパーフェクトブック今.....あなたの日付が利用可能であれば!!

