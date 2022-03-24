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マイハウスパトンヒル - AQ / ASQ

Phuket
8.9

2071レビューによる評価
更新日 March 24, 2022
パートナー病院 Bangkok Hospital Phuket

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プーケットのナイトライフ、ショッピング、ビーチ地区で質の高い宿泊施設を提供するマイハウスパトンヒルリゾートは、ビジネスとレジャーの両方の旅行者に人気があります。ここから、ゲストは活気ある街が提供するすべてのものに簡単にアクセスできます。便利なロケーションにあるこのホテルは、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。

マイハウスパトンヒルリゾートでは、お客様に快適にご利用いただけるよう努めております。そのために、ホテルは最高のサービスとアメニティを提供しています。ホテルでは、24時間対応のルームサービス、24時間対応のセキュリティ、毎日のハウスキーピング、全室での無料Wi-Fi、タクシーサービスなどのトップクラスの施設をご利用いただけます。

3フロアにまたがる144室の客室は、家から離れた温かく快適な家を提供します。一部の客室には、テレビ液晶/プラズマスクリーン、追加のバスルーム、追加のトイレ、無料のインスタントコーヒー、無料のお茶などのモダンな快適さが備わっています。一日中、フィットネスセンター、屋外プール、スパ、マッサージ、子供の遊び場のリラックスした雰囲気を楽しむことができます。マイハウスパトンヒルリゾートで比類のないサービスと真に一流の住所をお楽しみください。

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住所/地図

5/5 Phrabarami Rd, Pa Tong, Kathu District, Phuket 83150

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