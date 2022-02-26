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リトルホームアオナン - AQ / ASQ

Krabi
8.5

431レビューによる評価
更新日 February 26, 2022
Little Home Aonang - Image 0
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合計AQホテルの部屋 12 ベッドルーム
パートナー病院 Wattanapat Hospital Ao Nang

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クラビの便利な場所にあるリトルホームアオナンは、この活気に満ちた街を探索するのに最適な拠点です。ここから、ゲストは活気ある街が提供するすべてのものに簡単にアクセスできます。便利なロケーションにあるこのホテルは、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。

リトルホームアオナンが提供する施設とサービスは、ゲストの快適な滞在を保証します。快適で便利なゲストのために、ホテルでは全室で無料Wi-Fi、24時間セキュリティ、コンビニエンスストア、毎日のハウスキーピング、タクシーサービスを提供しています。

完全な平和と調和の雰囲気を醸し出す12室の客室からお選びいただけます。その上、ホテルのレクリエーションの提供のホストはあなたがあなたの滞在の間にすることがたくさんあることを保証します。リトルホームアオナンは、理想的なロケーションと設備を備えており、さまざまな方法でその場を訪れます。

ホテルの住所：Little Home Ao Nang、155 / 13-15 Moo3、Ao Nang、Muang、Krabi81180。タイ

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