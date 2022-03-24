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フエンカムファーゴルフリゾート - AQ / ASQ

Tak
7.2

20レビューによる評価
更新日 March 24, 2022
合計AQホテルの部屋 30 ベッドルーム
パートナー病院 Maesot-RAM Hospital

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フエンカムファーゴルフリゾート（ペット可）は、ランナーのデザインとミャンマーの装飾のヒントをスムーズにブレンドしています。リゾートエリアを囲むのは、メーソッドで唯一のゴルフコースのゴージャスな風景です。リゾートの理想的なロケーションは、メーソッドの市内中心部からわずか6 kmの場所にあり、地元の多くの名所にすばやく簡単にアクセスできます。リゾートの施設のいくつかを挙げれば、客室、レストラン、そして近代的な設備を完備した会議室があります。リゾートはまた、24時間のセキュリティと丁寧なスタッフを提供します。フエンカムファーゴルフリゾート（ペット可）の客室は広々としており、快適な滞在をお約束するアメニティが備わっています。 Huen Kam Fah Golf Resort（ペットフレンドリー）で高品質のサービスと絶好のロケーションをお楽しみください。

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