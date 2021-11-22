PATTAYA TEST & GO

美しいヴィラメトロパタヤ - AQ / ASQ

Pattaya / Chonburi
7.5

994レビューによる評価
更新日 February 8, 2022
Bella Villa Metro Pattaya - Image 0
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+1 写真
迅速な対応
100% 保証金
7 レビュー
合計AQホテルの部屋 50 ベッドルーム
パートナー病院 Banglamung Hospital

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的に美しいヴィラメトロパタヤ 直接連絡し、 美しいヴィラメトロパタヤが直接支払いを回収します。

Booking requests for Bella Villa Metro Pattaya are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.

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パタヤのノースパタヤにあるベラヴィラメトロホテルは、旅行者に人気のホテルです。わずか120kmの距離にあるこの3つ星ホテルは、空港から簡単にアクセスできます。また、Dhevanrana Spa、スウェーデン名誉領事館、DolphinCircleにも簡単にアクセスできます。

ベラヴィラメトロホテルは、非の打ちどころのないサービスと旅行者を元気づけるために必要なすべての設備を提供します。快適で便利なゲストのために、ホテルでは全室で無料Wi-Fi、24時間対応のフロントデスク、荷物預かり、公共エリアでのWi-Fi、駐車場を提供しています。

53の居心地の良い部屋の1つに足を踏み入れ、インターネットアクセス（ワイヤレス（無料）、禁煙ルーム、エアコン、デスク、一部の部屋にあるミニバー）などの幅広い設備で1日のストレスから逃れましょう。ホテルのフィットネスセンター、屋外プール、マッサージは、忙しい一日の後にリラックスしてくつろぐのに理想的な場所です。理想的なロケーションとそれに匹敵する設備を備えたベラヴィラメトロホテルは、さまざまな点でその場に出回っています。

アメニティ/機能

  • SARS-COV-2 RT-PCR tests 3 time for 14 days / 2 time for 10 and 7 days
  • 遠隔医療/電話によるバンラムン病院の医師によるCOVID-19検査結果
  • 遠隔医療によるバンラムン病院との初期評価と協議
  • デジタル体温計
  • 看護師の監督による毎日の健康モニタリング
  • 緊急の場合は24時間無料の救急車サービス
  • 1日3食無料（選択したメニューから）
  • 飲料水1.5リットル、ボトル2本
  • スワンナプーム空港とドンムアン空港からホテルへの無料送迎
  • スマートテレビ32インチ（HDMIポート）
  • 高速インターネット
  • 浴槽の上のシャワー
  • 電子レンジ、電気ケトル、安全ボックス
  • エアロバイクレンタル2,000バーツ
  • 無料のヨガマット（リクエストに応じて）
  • Free transfer from airport to the hotel(Sharing Basis)
  • 手荷物制限：以下の詳細のように2個を超えない手荷物
  • （1.サイズ30インチ、片手荷物）/人）
  • 追加手荷物料金は手荷物1個あたり200バーツです。
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スコア
4.0/5
とても良い
に基づく 7 レビュー
評価
優れた
1
とても良い
6
平均
0
貧しい
0
ひどい
0
美しいヴィラメトロパタヤゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。
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すべてのレビューを見る

🇧🇪Steve Van poecke

でレビュー 22/11/2021
に到着しました 05/11/2021
3.8 Deluxe Sea View
ポジティブ     
  • Nice view
  • Quiet area
  • WiFi
  • Service very friendly
ネガ
  • Nothing … only there one night

I would stay there again….. very comfortable with big balcony Service very hulp Friendly 😊😊😊😊

🇺🇸Ray Haroon

でレビュー 10/10/2021
に到着しました 03/10/2021
4.1 Superior Room
ポジティブ     
  • Airport Transportation
  • Balcony
  • Internet perfectly fine
  • Dishes and utensils
  • Plenty of water
  • Microwave and fridge
  • Hot Water pot
  • Essentials
  • Decent food and variety (too much food)
  • Cordial staff
  • One hour rooftop after first negative result
ネガ
  • TV reception is all snow

Keep in mind what you need for 7, 10 or 14 day quarantine. You can't go anywhere.

I suggest an ocean view balcony. Food was fine although too much. I was comfortable and 7 days passed quickly. I also suggest you hit the duty free before arriving Thailand. Efficient and friendly airport transportation. TV sucked but if you have a VPN, so what. I would consider staying here again n'avec quarantine.

🇦🇺Mark Andrew Van Doorn

でレビュー 07/10/2021
に到着しました 19/09/2021
4.1 Deluxe Sea View
ポジティブ     
  • the ability to sit on the balcony with fresh air and a fantastic view time literally drifted past
ネガ
  • on a few occasions wifi was a little intermittent

I couldn’t recommend this hotel more, great variety of meals all too large a portion, the open balcony with wonderful views over Koh Larn and Pattaya with a fantastic sea breeze allowed me to turn of the air conditioning, the room was of a size that meant I could get several thousand steps in each day, bed was comfortable, wifi great sometimes a little intermittent, simple rest and up and running, out of all the meals i had one dodgy one which is better odds when im normally in Pattaya, i would definitely stay here in normal times

🇩🇪Michael

でレビュー 22/08/2021
に到着しました 09/08/2021
3.5 Deluxe Sea View

overall: price (40k) - performance is right here. Outlook priceless. 3 oversized servings of food every day, each with 3 variations to choose from. Internet 30 mb without interruption, Firestick recommended. TV only 32 "

Room fully equipped

It's 1505, 5 floor, food is very good but too much. Room have everything what you need. Salt pepper Maggi fish sauce, fridge full withnwater and soft drinks,. Dishwasher, dish for cooking, microwave, bath set, brush, toothpaste, showergel, garbidge bins. Nothing to buy extra

Ordered only Pepsi Max and condensed milk for coffee through Grab. Instant coffee brought from Korea, Nespresso tea dairy cream sugar available, but whether it is refilled: no idea

room 45 square meters and not 55 as stated, absolutely sufficient. warm / hot water without limit, no water heater!

Bella Villa Metro, Naklua Road at the roundabout, my recommendation !!!

there are still 32 sqm rooms all with a sea view

🇦🇺Philip Hamilton

でレビュー 02/08/2021
に到着しました 17/07/2021
4.8 Superior Room
ポジティブ     
  • おいしい料理とそれをたっぷり。
  • 優れたwifi。
  • とても静かで平和です。
  • シャワーとお風呂用の超お湯。
  • 効率的なフレンドリーなスタッフ。
  • 空港への時間通りの送迎が含まれています。パタヤに到着した中で最速です。
  • すぐに空腹でない場合、食事を温めるのに非常に便利な電子レンジ

時間はあっという間に過ぎました。美味しいものがたっぷり..一日中食べていたようです。私は非常に充実したアメリカンブレックファーストを選び、他の食事にはおいしいタイ料理を選びました。 最初の週のメニューの選択肢だけを注文してから、2週目の選択肢を注文することをお勧めします。 時間が早く経過するように、ある種のプロジェクトがあることを提案します。 Wifiはとても良かった..私は5階にいました。

🇹🇭Ekachai Thapthimthong

でレビュー 29/07/2021
に到着しました 12/07/2021
3.9 Superior Room

バルコニーと海の景色は私が14日間を乗り切るのを助けました。スタッフはフレンドリーで、いつでもお手伝いします。

🇹🇭Supaphorn Seetaha

でレビュー 18/07/2021
に到着しました 01/07/2021
3.8 Superior Sea View
ポジティブ     
  • たくさんの食べ物、大きな食事、そして毎日変わる可能性があります。
ネガ
  • 外側からの音

非常に健康的な食事と良い海の景色。 サービスは良いです（毎日配達から私のアイテムを送ってください）。 どうもありがとうございます。

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