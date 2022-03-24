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アリーンタリゾートアンドスパプーケット、パンガーは、プライベートプール、無料のワイヤレスインターネットアクセス、アンダマン海のすぐそばにある活気に満ちたスパを備えた豪華な宿泊施設を提供しています。
ナタイビーチの白い砂浜沿いに位置するAleentaResortは、プーケット国際空港から車でわずか20分です。
ヴィラは現代的なスタイルで装飾されており、海の景色を眺めることができます。一部のヴィラにはプライベートインフィニティエッジプールがありますが、ほとんどのヴィラは共通のプールに直接アクセスできます。これらはすべて、サンデッキと薄型テレビのほか、大規模な音楽ライブラリとドッキングステーションを備えたiPodを備えています。
オープンエアのバーで水泳やカクテルを楽しみながら景色をお楽しみください。また、Aleentaのスパで利用できるマッサージやさまざまなボディトリートメントで自分を甘やかすことができます。その他の施設には、ヨガの練習エリア、タイ料理とフュージョン料理を提供するレストランがあり、ベジタリアン向けのオプションも用意されています。