Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Two Villas Holiday Phuket: Oxygen Bang Tao Beach de manière prioritaire, et Two Villas Holiday Phuket: Oxygen Bang Tao Beach percevra directement le paiement de votre part.

Idéalement situé à Phuket, le Two Villas Holiday Phuket: Oxygen Bang Tao Beach est une base idéale pour explorer cette ville animée. De là, les clients peuvent profiter d'un accès facile à tout ce que la ville animée a à offrir. Les visiteurs de l'hôtel peuvent prendre plaisir à visiter les principales attractions de la ville, telles que la plage de Bang Tao, la plage de Laem Singh et la plage de Surin. L'hôtel propose des chambres de 2 ou 4 chambres avec piscine privée, cuisine, armoire intégrée et jardin. Les chambres mélangent harmonieusement un style minimaliste avec des conceptions thaïlandaises contemporaines. Two Villas Holiday Phuket : Oxygen Bang Tao Beach est votre destination unique pour un hébergement de qualité à Phuket.

