L'hôtel Véranda - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Niché au cœur d'Ao Nang, le Verandah Hotel (SHA Plus+) se trouve à seulement 200 mètres de la plage de sable blanc et de la mer d'Andaman. L'emplacement stratégique de l'hôtel permet aux clients de rejoindre rapidement et facilement de nombreux points d'intérêt locaux. Conçu dans un concept coloré et lumineux, l'hôtel est meublé avec goût avec des pièces triées sur le volet du monde entier. Les clients découvriront des installations de haute qualité pendant leur séjour ici. Le Verandah Hotel (SHA Plus+) propose 37 chambres élégantes rénovées dans un style marocain exotique avec un décor fabuleux et accrocheur, des finitions effet marbre et un mobilier raffiné. Des lits confortables, des équipements modernes et une télévision par câble sont fournis pour aider les clients à se ressourcer après une longue journée. Chaque chambre est équipée de la climatisation et d'un balcon privé donnant sur les magnifiques montagnes calcaires ou la mer turquoise d'Andaman. Offrant aux clients de l'hôtel des services de qualité supérieure et une large gamme d'équipements, The Verandah Hotel (SHA Plus+) s'engage à faire en sorte que votre séjour soit aussi confortable que possible. Le café-bar, la piscine et l'accès sécurisé par carte-clé à l'ascenseur et aux chambres ne sont que quelques-uns des équipements qui distinguent cet hôtel des autres. Le Verandah Hotel (SHA Plus+) est un excellent choix pour les couples, les groupes et les familles.

AFFICHER TOUS LES HTELS SANDBOX Recherchez parmi les 190+ hôtels SANDBOX

But 0.0 /5 Non classé Basé sur 0 Commentaires Notation 0 Excellent 0 Très bien 0 Moyenne 0 Pauvres 0 Terrible L'hôtel Véranda , alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. LAISSER UN EXAMEN POUR L'hôtel Véranda VOIR TOUS LES AVIS Si vous étiez un client de, alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé.