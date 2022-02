Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec L'hôtel Tongsai Bay de manière prioritaire, et L'hôtel Tongsai Bay percevra directement le paiement de votre part.

Le Tongsai Bay Hotel s'avère être une escapade parfaite parmi les environs naturels de l'île de Samui. Toutes ses 83 suites et villas sont conçues selon le concept « Great Outdoor Living ». Outre les équipements standard des chambres, chaque unité dispose d'une terrasse spacieuse avec une baignoire et d'autres installations en plein air pour assurer un séjour de loisirs parfait. Une gamme d'installations que le complexe propose pour maximiser le plaisir des clients comprend des bateaux à voile, des canoës, des planches à voile, des équipements de plongée en apnée, des piscines, une pataugeoire pour enfants, un court de tennis, une piscine jacuzzi et un spa avec sauna et programmes de massage. Ce complexe respectueux de l'environnement offre vraiment l'hospitalité, l'intimité et un bel emplacement. Pour réserver une chambre à l'hôtel The Tongsai Bay, veuillez soumettre les dates souhaitées et cliquer pour continuer.

AFFICHER TOUS LES HTELS SANDBOX Recherchez parmi les 190+ hôtels SANDBOX

But 0.0 /5 Non classé Basé sur 0 Commentaires Notation 0 Excellent 0 Très bien 0 Moyenne 0 Pauvres 0 Terrible L'hôtel Tongsai Bay , alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. LAISSER UN EXAMEN POUR L'hôtel Tongsai Bay VOIR TOUS LES AVIS Si vous étiez un client de, alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé.