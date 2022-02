Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Le Sarojin de manière prioritaire, et Le Sarojin percevra directement le paiement de votre part.

Profitez d'une escapade romantique au Sarojin de Khao Lak (SHA Plus +), situé sur une plage privée isolée de 11 kilomètres où chaque résidence offre une intimité totale, entrée en traversant un ruisseau et un jardin privé. Les jardins paysagers regorgent de fruits sauvages, d'herbes et d'arbres locaux. Ce complexe 5 étoiles est situé à proximité de trois golfs 18 trous. Les installations comprennent une piscine, un spa, un centre de remise en forme, plusieurs restaurants, une pelouse de croquet, des sports nautiques, une bibliothèque et un bateau de luxe exclusivement réservé aux clients. Pour effectuer votre réservation à The Sarojin (SHA Plus+), veuillez utiliser notre formulaire de réservation en ligne sécurisé.

Commodités / caractéristiques All day a la carte breakfast with sparkling wine served until 6pm! (no alarm clock required)

Two restaurants, wine cellar, beach bar and a variety of extraordinary private dining experiences - by a candlelit jungle waterfall, a secluded white sand beach or your own private island,

Award winning spa - a rejuvenating spa massage lulled by the sounds of the Andaman Sea,

Bespoke private excursions - personal guides, jungle adventures complete with champagne, gourmet safari style lunches on a spectacular river bank or jungle setting, private charters on the luxury yacht Lady Sarojin

Thai cooking classes

25m x 25m infinity swimming pool

Complimentary use of sailing catamarans, topper, sea kayaks, windsurfs, paddle boards, mountain bikes, fitness centre; & Wi-Fi throughout the resort,

Complimentary return transfers to/from community projects supported by "The Sarojin Khao Lak Community Fund”

AFFICHER TOUS LES HTELS SANDBOX Recherchez parmi les 190+ hôtels SANDBOX