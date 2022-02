La Résidence Les Palmiers - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Idéal pour s'amuser et se détendre, The Palms Residence est situé dans le quartier de Phuket Town à Phuket. Situé à 2 km de l'animation de la ville, cet hôtel 2 étoiles bénéficie d'un excellent emplacement et permet d'accéder aux plus grandes attractions de la ville. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent sortir, Index Living Mall Phuket, Centre commercial de Phuket, Consulat général de France ne sont que quelques-unes des attractions offertes aux visiteurs. À The Palms Residence, l'excellent service et les installations de qualité supérieure garantissent un séjour inoubliable. Une sélection d'équipements de première classe tels que Wi-Fi gratuit dans toutes les chambres, Wi-Fi dans les espaces communs, parking, navette aéroport, service de blanchisserie, peuvent être appréciés à l'hôtel. Entrez dans l'une des 37 chambres accueillantes et échappez au stress de la journée avec une large gamme d'équipements tels que télévision LCD/plasma, accès Internet - sans fil, accès Internet - sans fil (gratuit), chambres non-fumeurs, climatisation pouvant être trouvé dans certaines pièces. L'hôtel propose une excellente variété d'équipements de loisirs, dont une piscine extérieure. Découvrez un mélange attrayant de service professionnel et un large éventail de fonctionnalités à The Palms Residence.

