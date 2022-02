The Hotspring Beach Resort & Spa - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Ce complexe dispose de 75 chambres décorées avec de la soie et des meubles traditionnels thaïlandais et est entouré de jardins paysagers et de piscines thermales. Le Hotspring Beach Resort & Spa se trouve à seulement 25 minutes en voiture de l'aéroport international de Phuket. Le complexe 5 étoiles se trouve également au nord du pont Sarasin et à proximité du petit village de Kok Kloy et de la plage de Bodarn. Les clients peuvent se faire dorloter dans l'un des quatre pavillons de spa qui sont entourés de beaux jardins et d'étangs de lotus et disposent de piscines thermales pour revitaliser la peau. Le restaurant sur place sert une délicieuse variété de plats traditionnels thaïlandais et occidentaux. Veuillez entrer vos dates sur notre formulaire de réservation en ligne sécurisé pour effectuer une réservation à The Hotspring Beach Resort & Spa.

