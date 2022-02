Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec LA RUCHE HOTEL SAMUI de manière prioritaire, et LA RUCHE HOTEL SAMUI percevra directement le paiement de votre part.

Rénové en , le Lamai Wanta Beach Resort garantit à ses clients un séjour agréable que ce soit à Samui pour affaires ou pour le plaisir. L'hôtel se trouve à 10 km du centre-ville et permet d'accéder aux principales installations de la ville. Non moins exceptionnelle est la facilité avec laquelle les clients de l'hôtel peuvent se rendre auprès de la myriade d'attractions et de sites que compte la ville, dont Temple Wat Sila Ngu, Hin Ta Hin Yai, Wat Samret. Le Lamai Wanta Beach Resort offre un service impeccable et toutes les commodités essentielles pour revigorer les voyageurs. Une sélection d'équipements de première classe tels que WiFi gratuit dans toutes les chambres, ménage quotidien, réception 24h/24, stockage de bagages, WiFi dans les espaces communs, peuvent être appréciés à l'hôtel. Les clients peuvent choisir parmi 74 chambres, qui dégagent toutes une atmosphère de paix et d'harmonie totales. L'hôtel propose des équipements fantastiques, comprenant entre autres piscine extérieure, massage, jardin, pensés pour que vous vous détendiez après une journée harassante en ville. Lamai Wanta Beach Resort est votre destination unique pour un hébergement hôtelier de qualité à Samui.

Commodités / caractéristiques Pool with sea view

Free WiFi

Beachfront

Airport shuttle

Free parking

Tea/Coffee Maker

Bar

AFFICHER TOUS LES HTELS SANDBOX Recherchez parmi les 190+ hôtels SANDBOX

But 5.0 /5 Excellent Basé sur 1 revoir Notation 1 Excellent 0 Très bien 0 Moyenne 0 Pauvres 0 Terrible LA RUCHE HOTEL SAMUI , alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. LAISSER UN EXAMEN POUR LA RUCHE HOTEL SAMUI VOIR TOUS LES AVIS Si vous étiez un client de, alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. 🇿🇦 Estée du Plessis Arrivé le 21/10/2021 5.0 Standard Room Positifs Close to the beach. Good food. Shops and restaurants near by. Négatifs None. They were absolutely amazing. Super kind and very welcoming. We felt safe and at home. Good food and service!

Images du menu alimentaire