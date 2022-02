Le Briza Beach Resort - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Avec des plages de sable blanc devant et de précieux parcs nationaux derrière, le Briza Beach Resort (SHA Plus+) est fait sur mesure pour les amoureux de la nature et les aventuriers. À seulement 50 minutes au nord de l'aéroport de Phuket, vous serez accueilli par une chaleureuse hospitalité thaïlandaise, des côtes magnifiques et des paysages inimaginables. Il y a 181 belles chambres dans le complexe, dont de grandes chambres de luxe avec vue sur l'océan. Un immense jardin pittoresque entourant une piscine enchanteresse se trouve sur le bord de mer de l'hôtel, offrant une vue imprenable sur l'océan cristallin. Le personnel polyglotte peut vous aider à organiser une sortie de plongée/snorkeling vers les célèbres îles Similan voisines ou organiser un guide touristique qui pourra vous révéler les grottes secrètes et les cascades des parcs nationaux environnants. Les familles, les couples, les jeunes mariés et les personnes âgées trouveront le Briza Beach Resort (SHA Plus+) parfait pour leurs prochaines vacances.

