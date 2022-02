Dormir avec moi Hôtel Design Hôtel à Patong - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Sleep with Me Hotel Design L'hôtel à Patong comprend 258 chambres et suites donnant sur les gratte-ciel de la baie de Patong. L'hôtel est bien situé au cœur de Patong, à proximité du centre commercial Jungceylon, de la rue piétonne de Bangla Road et à seulement trois minutes à pied de la plage. L'hôtel est connu pour ses installations modernes, son service personnalisé et ses normes internationales de confort. Les chambres sont conçues en tenant compte des divers besoins des voyageurs du monde d’aujourd’hui. Qu'il s'agisse d'affaires, de loisirs, de familles, de groupes ou de couples, les clients trouveront que tous les détails et équipements conviennent à tout le monde.

