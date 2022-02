Complexe de vie simple - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

À moins de 100 mètres de l'eau, ce complexe se trouve sur la plage animée de Sairee à Koh Tao. La plus grande attraction de l'île est la plongée, donc naturellement il y a un centre de plongée sur place. Outre la plongée, les clients peuvent également explorer l'escalade, la descente en rappel, les croisières sur les îles et les cours de boxe thaïlandaise. Une piscine, un restaurant et un bar devraient ouvrir plus tard dans l'année. Les chambres sont spacieuses et comprennent toutes les commodités modernes nécessaires pour un séjour confortable sur l'île. Les chambres spacieuses et les tarifs raisonnables du Simple Life Resort sont en passe de devenir un choix d'hébergement populaire à Koh Tao. Veuillez entrer vos dates de séjour préférées et soumettre notre formulaire de réservation en ligne pour effectuer une réservation au Simple Life Resort.

