Royal Beach Boutique Resort & Spa - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Le Royal Beach Boutique Resort and Spa est un établissement nouvellement construit à Koh Samui. L'hôtel est à seulement quatre kilomètres du centre-ville et il faut normalement environ 30 minutes pour rejoindre l'aéroport. L'hôtel est conçu avec un concept de style de vie branché, parfait pour les couples ou les familles. Les installations et les services fournis par Royal Beach Boutique Resort and Spa garantissent un séjour agréable pour les clients. L'hôtel propose une sélection d'installations haut de gamme telles que des visites guidées, un salon et une salle de télévision communs, des coffres-forts, un service d'étage 24h/24 et des casiers. Le Royal Beach Boutique Resort and Spa propose un total de 23 villas et suites avec des chambres spacieuses dotées de superbes équipements avec une attention particulière aux détails. Le personnel amical et attentif de l'hôtel est prêt à offrir des services personnalisés. Lorsque vous recherchez un hébergement confortable et pratique à Samui, ne cherchez pas plus loin que Royal Beach Boutique Resort and Spa.

