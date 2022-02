Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport. OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 1 Adult Deluxe Garden View - Test & Go (Newly Renovated) 35 m² ฿25,850 - 7 Day Sandbox ฿19,850 - 5 Day Test & Go ฿14,650 - 4 Day Test & Go ฿11,450 - 2 Day Test & Go ฿5,950 - 1st Day Test & Go ฿5,950 - 5th Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Balcon

Fitness autorisé

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Le salon

Installations extérieures

Piscine OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 1 Adult Deluxe Pool View - Test & Go (Newly Renovated) 40 m² ฿28,650 - 7 Day Sandbox ฿21,850 - 5 Day Test & Go ฿16,250 - 4 Day Test & Go ฿12,250 - 2 Day Test & Go ฿6,350 - 1st Day Test & Go ฿6,350 - 5th Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Balcon

Fitness autorisé

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Le salon

Installations extérieures

Espace de travail OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 1 Adult Premier Ocean View - Test & Go (Newly Renovated) 42 m² ฿37,750 - 7 Day Sandbox ฿28,350 - 5 Day Test & Go ฿21,450 - 4 Day Test & Go ฿14,850 - 2 Day Test & Go ฿7,650 - 1st Day Test & Go ฿7,650 - 5th Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Balcon

Fitness autorisé

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Le salon

Installations extérieures

Piscine

Espace de travail OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 1 Adult 2 Bedroom Pool Villas - Test & Go (Newly Renovated) 120 m² ฿85,350 - 7 Day Sandbox ฿62,350 - 5 Day Test & Go ฿48,650 - 4 Day Test & Go ฿28,850 - 2 Day Test & Go ฿14,650 - 1st Day Test & Go ฿14,650 - 5th Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Balcon

Fitness autorisé

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Le salon

Installations extérieures

Piscine

Espace de travail

Cette propriété chic, surplombant une vue imprenable sur le golfe de Thaïlande et à quelques pas du centre-ville de Lamai, constitue un lieu idéal pour une détente sans précédent. Proposant des chambres et des villas pour accueillir des couples ou des familles, les chambres de l'hôtel présentent un caractère distinct rehaussé de toutes les commodités que les clients peuvent attendre d'une propriété de sa catégorie. Les installations de loisirs comprenaient une salle de jeux et deux piscines, l'une sur le front de mer tandis que l'autre est placée dans le jardin. Il y a aussi un beau bistro/restaurant où les clients peuvent terminer la soirée avec des plats impeccables. Un hébergement bien entretenu et d'excellentes installations font du Rocky's Boutique Resort un lieu de séjour exquis.

But 4.8 /5 Excellent Basé sur 1 revoir Notation 1 Excellent 0 Très bien 0 Moyenne 0 Pauvres 0 Terrible Rocky's Boutique Resort , alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. LAISSER UN EXAMEN POUR Rocky's Boutique Resort VOIR TOUS LES AVIS Si vous étiez un client de, alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. 🇩🇪 Eichler Arrivé le 02/10/2021 4.8 Deluxe Garden View Positifs service, service, service Perfect, Perfect, Perfect, Perfect, Perfect, Perfect, Perfect, Perfect, Perfect, Perfect, Perfect, Perfect, Perfect, Perfect, Perfect,

