Patong Mansion Hotel is no longer operating as an SANDBOX .



Bien placé à proximité des plages, des commerces, de la vie nocturne, dans une petite rue calme, le Patong Mansion Hotel offre un endroit des plus propices pour faire une pause après vos journées bien remplies. L'effervescence du centre-ville n'est qu'à 0,8 km. Au Patong Mansion Hotel, tous les efforts sont faits pour que les clients se sentent à l'aise. L'hôtel offre les meilleurs services et équipements. Dans toutes les chambres, vous trouverez un réfrigérateur, du café et du thé gratuits, une télévision LCD 32' avec télévision par câble, un lit king-size, le wifi gratuit, un coffre-fort, des produits d'accueil, des serviettes de plage... L'hôtel propose également une sécurité 24h / 24, un service de taxi, un service de billetterie pour toutes les visites. Les chambres de l'hôtel ont été soigneusement aménagées pour offrir le plus haut degré de confort et de commodité. Tout au long de la journée, vous pourrez profiter de l'atmosphère relaxante de la piscine extérieure au dernier étage, de la plongée, des massages, du solarium. Le Patong Mansion Hotel est votre destination unique pour un hébergement hôtelier de qualité à Phuket.

