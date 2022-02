Hôtel Patong Heritage - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Bien placé à Patong, Patong Heritage Hotel est le point de départ idéal pour vos excursions à Phuket. Situé à 0,2 km de l'animation de la ville, cet hôtel 4 étoiles bénéficie d'un excellent emplacement et permet d'accéder aux plus grandes attractions de la ville. Avec les principaux sites de la ville, tels que Dive Supply, Train Thai Boxing, Centre commercial Jungcelon, à proximité de l'hôtel, les clients vont adorer son emplacement. Offrant aux clients de l'hôtel des services de qualité supérieure et une large gamme d'équipements, le Patong Heritage Hotel s'engage à garantir que votre séjour soit aussi confortable que possible. Cet hôtel propose de nombreuses installations sur place pour satisfaire même les clients les plus exigeants. Les clients peuvent choisir parmi 165 chambres, qui dégagent toutes une atmosphère de paix et d'harmonie totales. La liste complète des installations de loisirs est disponible à l'hôtel, y compris centre de fitness, piscine extérieure. Lorsque vous recherchez un hébergement confortable et pratique à Phuket, faites du Patong Heritage Hotel votre chez-soi.

