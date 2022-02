Palmyra Patong Resort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Dans le quartier populaire de Patong Beach, ce complexe récemment rénové promet une expérience de vacances complète. Le Palmyra Patong Resort (SHA Plus +) est niché dans un quartier calme et à distance de marche de la plage ainsi que de nombreux magasins et restaurants. Le bureau d'excursions peut vous aider à organiser des sorties de plongée, de plongée en apnée, d'île en île ou de golf - la liste des activités sur l'île est interminable. Un service de location de vélos et de voitures est également disponible pour les clients, ce qui rend extrêmement facile la conduite et l'exploration de l'île à votre rythme. Le cœur du complexe est définitivement la piscine en forme de lagon qui s'étend sur plus de 60 mètres et est un endroit idéal pour se détendre pendant la journée. Palmyra Patong Resort (SHA Plus+) permet de passer des vacances mémorables sur la destination insulaire la plus populaire de Thaïlande.

