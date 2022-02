Pakasai Resort - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Pakasai Resort (SHA Plus +) est un joyau d'évasion surplombant les eaux azur de la mer d'Andaman dans le paradis de vacances de Krabi, dans le sud de la Thaïlande. Niché dans une colline entourée de jardins tropicaux luxuriants à côté du parc national de Noppharat Thara, ce complexe unique et exclusif offre un confort chaleureux, un service personnalisé et toutes les installations que vous pouvez imaginer pour des vacances enchanteresses en harmonie avec la nature. Avec 104 chambres et suites spacieuses, les hébergements superbement aménagés du Pakasai Resort (SHA Plus+) combinent un décor traditionnel avec tout le confort et les installations modernes, notamment la télévision par satellite, un mini-bar, un téléphone IDD et un service d'étage pour rendre votre séjour agréable. Des salles de bains surdimensionnées et des balcons privés donnant sur des jardins paisibles dorlotent les clients dans un environnement parfait pour apaiser le stress. Pour votre réservation au Pakasai Resort (SHA Plus+), veuillez sélectionner les dates de votre séjour et remplir notre formulaire de réservation en ligne sécurisé.

