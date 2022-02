Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Hôtel OYO 241 Ratana Sakdidet de manière prioritaire, et Hôtel OYO 241 Ratana Sakdidet percevra directement le paiement de votre part.

OYO 241 Ratana Hotel Sakdidet is no longer operating as an SANDBOX .



Entourée par l'architecture sino-portugaise d'une époque révolue, cette propriété est située dans un quartier calme de la ville. L'hôtel comprend un jardin sur le toit, un accès Internet sans fil gratuit, un supermarché et même un service de taxi pour les clients. L'île a beaucoup à offrir, des visites touristiques aux innombrables sports nautiques, restaurants et lieux de nuit. Les chambres sont conçues avec des intérieurs lumineux et des coussins colorés et offrent un havre de paix à Phuket. Profitez d'un emplacement central sur l'île la plus populaire de Thaïlande lorsque vous choisissez de séjourner à l'OYO 241 Ratana Hotel Sakdidet.

