Station balnéaire de Nipa - Phuket Sandbox Hotel

Nipa Resort est situé à quelques minutes de la plage et de la vie nocturne la plus populaire de Phuket, Patong. Pourtant, la petite distance est suffisante pour maintenir une atmosphère sereine et permettre aux clients de se détendre pleinement dans un cadre tropical agréable. Construit autour d'une piscine de forme libre, les installations contemporaines sont complétées par des meubles et des textures en teck thaïlandais. Outre la piscine principale, il y a une piscine pour enfants et un jacuzzi en plus des services de garde d'enfants. Les clients peuvent profiter du service de navette gratuit vers la plage de Patong ou profiter des environs paysagers depuis l'intimité de leur propre balcon. Le Nipa Resort possède un restaurant thaï-japonais et des bars à cocktails en plus d'une connexion Internet et d'un service de blanchisserie. Notre formulaire de réservation en ligne sécurisé simplifie la réservation de votre chambre au Nipa Resort - remplissez simplement les dates souhaitées et cliquez.

