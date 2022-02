Bungalow Naya - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Situé à 20 minutes à pied de la plage de Nai Harn, le Naya Bungalow est situé à Rawai Beach et dispose d'une connexion Wi-Fi gratuite, d'un enregistrement et d'un départ rapides ainsi que d'un bureau d'excursions. Proposant des chambres familiales, cet établissement propose également une piscine extérieure. Chaque chambre est équipée d'un balcon avec vue sur le jardin. Toutes les chambres disposent de la climatisation, d'une télévision par satellite à écran plat, d'un réfrigérateur, d'une bouilloire, d'une douche, d'un sèche-cheveux et d'un placard. Toutes les chambres comprennent une salle de bains privative avec articles de toilette gratuits, tandis que certaines chambres disposent également d'un patio et d'autres offrent également une vue sur la piscine. Le complexe dispose d'une terrasse bien exposée. Le point de vue du moulin à vent se trouve à 2,7 km du Naya Bungalow, tandis que le cap Promthep est à 3,9 km. L'aéroport le plus proche est celui de Phuket, à 48 km de l'hébergement, et l'établissement propose un service de navette aéroport payant.

