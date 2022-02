Napasai, A Belmond Hotel, Koh Samui - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Appartenant au prestigieux groupe Belmond, cette propriété de luxe est située sur la plage de sable blanc de Maenam. Perché sur une colline et surplombant la plage de Ban Tai, Napasai, A Belmond Hotel, Koh Samui s'étend sur 17 acres. L'hôtel propose des villas de luxe avec une vue imprenable sur la mer et des résidences spacieuses avec piscine privée. La plongée en apnée, la plongée, le tennis et le vélo ne sont que quelques-unes de la longue liste d'activités disponibles à Napasai, A Belmond Hotel, Koh Samui. Et le soulagement parfait pour les muscles endoloris après une journée d'activités est une visite au spa holistique Belmond Napasai avec sa large gamme de soins relaxants. L'hôtel propose également à ses clients d'excellentes options de restauration avec deux restaurants et bars, offrant des options intérieures et en bord de mer. Offrant l'évasion parfaite du monde, Napasai, A Belmond Hotel, Koh Samui est le luxe à son meilleur.

Commodités / caractéristiques 2 Restaurants and 1 Bar (Sea View)

Infinity outdoor swimming pool (Sea View)

Complimentary WiFi access around the resort

Tennis courts (including tennis racket and balls)

Fitness room

Napasai Spa

Snorkeling, kayaking, windsurfing and stand up paddle

Bicycles, table tennis, outdoor badminton (in the garden)

Thai Boxing

A DVD/CD player in your room

Daily complimentary in-house activities

Daily kid's activities

